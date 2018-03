Ernährung Ziel: Noch bessere Noten für Schulküchen

Alb-Donau-Kreis / Thomas Steibadler

Ausgewogen und gesund soll sie sein, wenn möglich Bio-zertifiziert und regional produziert. Anforderungen an die Schulverpflegung, die mit Schnitzel und Pommes oder Spaghetti Bolognese nicht immer zu erfüllen sind. Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz hat jetzt zehn Schul-Mensen ausgesucht, die in dieser Hinsicht bereits Fortschritte erzielt haben. Drei Teilnehmer am Modellprojekt „Schulverpflegung 2018“ sind in der Region: die Valckenburgschule in Ulm, das Schulzentrum Laichingen sowie Blautopf-Schule und Joachim­-Hahn-Gymnasium in Blaubeuren. Wie die anderen sieben Gewinner bekommen diese Pilot-Mensen nun fachliche Unterstützung bei der Zusammenstellung des Speiseplans. Jan-Stefan Hettler, der Leiter der Valckenburgschule erhofft sich zudem Anregungen, wie die Schüler von gesunder Ernährung überzeugt werden können. Auch wären Tipps hilfreich, wie Speiseabfälle vermieden werden können.

Sanierung geplant

In der Mensa der Valckenburgschule werden täglich etwa 250 Essen ausgegeben. Zur Auswahl stehen ein Fleischgericht und ein vegetarisches oder veganes Gericht sowie ein Salatteller. In den Lehrplänen der Schule stehen unter anderem Ernährung, Gastronomie und Hauswirtschaft, daher kochen in der Mensa auch Schüler für Schüler. Nicht nur Schulleiter Hettler freut sich über die Teilnahme am Modellprojekt, auch Landrat Heiner Scheffold, schließlich befindet sich die Valckenburgschule in Trägerschaft des Alb-Donau-Kreises: „Gesunde, vielfältige und ausgewogene Ernährung gehen Hand in Hand mit Ausbildungsinhalten. Das unterstützen wir“, wird Scheffold in einer Mitteilung des Landratsamts zitiert. Zudem hofft der Landrat, dass der Name „Valckenburgschule“ durch die Teilnahme am Modellprojekt in Stuttgart bekannt wird. Schließlich soll die Mensa im Sommer nächsten Jahres für geschätzte 750 000 Euro saniert werden, und dafür wird der Alb-Donau-Kreis einen Landeszuschuss beantragen. Scheffold: „Mit dem Status einer Modellschule bei der Schulverpflegung hoffen wir sehr auf einen positiven Förderbescheid des Landes in diesem Jahr.“

Aus Blaubeuren und aus Laichingen waren wegen der Schulferien keine Reaktionen auf die Teilnahme am Modellprojekt zu erhalten. Mit diesem möchte das Ministerium für Ländlichen Raum die Verpflegungsangebote an den Schulen „auf hohem Niveau weiter verbessern“. Das gelte nicht nur fürs Mittagessen, sondern auch für die Pausen-Snacks.