Bauen Ziel: Günstige Wohnungen

Dornstadt / rs

Günstige Wohnungen fehlen auch in Dornstadt. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung jetzt beschlossen, auf einem etwa 3000 Quadratmeter großen Grundstück im Baugebiet Hahnenweide IV auch Wohnungen mit Sozialbindung bauen zu lassen: Investoren, die das Grundstück erwerben und bebauen wollen, müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Gewichtigster Punkt (40 Prozent) ist ein möglichst hoher Anteil von Mietwohnungen mit Sozialbindung. Großen Einfluss (25 Prozent) hat auch das Energiekonzept: Ökologisch soll es sein, bei möglichst niedrigen Nebenkosten. Die Architektur fließt mit 15 Prozent in die Bewertung ein, das Kaufpreisangebot an die Gemeinde mit 20 Prozent.