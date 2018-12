Veranstaltung Zauberhafter Advent

Nellingen / Sabine Graser-Kühnle

Alle Jahre wieder und alle Jahre neu: Dem Fünferteam des Harmonikaclubs ist es erneut gelungen, mit teils neuem, aber vorwiegend vorhandenem Dekomaterial die Nellinger Festhalle in einen völlig anderen Adventszauber zu tauchen. Sterne aus rohem Holz gesägt, alte Skier und Rodelschlitten, Rentiere aus weißlackiertem Holz, glitzernde Kugeln, strahlende Lichter sowie leuchtend rote Bänder, all das legte über die große Halle der Albgemeinde einen zauberhaften adventlichen Glanz.

In dieser schönen Atmosphäre war der morgendliche Gottesdienst noch mal so gern besucht, das Mittagessen schmeckte einen Tick besser, obwohl es sowieso schon lecker gekocht war. Braten und Maultaschen wanderten ruckzuck aus den Töpfen in die Teller, die sieben Kilogramm Linsen in rund 100 Portionen waren rasch gegessen.

Wer den Zauber lieber in winterlicher Frische erleben wollte, biss in die Feuerwurst oder trank ein Glas Glühwein draußen an der Weihnachtsbude vor dem Eingang. Der Harmonikaclub verwöhnte nicht nur kulinarisch, sondern alle Altersgruppen des Clubs musizierten. Eine Tanzdarbietung des Sportvereins Lonsee sowie der Nikolaus waren weitere Höhepunkte.