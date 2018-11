Westerheim In Bolivien tagtäglich der Armut begegnet

Westerheim / Brigitte Scheiffele

Marianka Rehm aus Westerheim hat ein Freiwilliges Soziales Jahr in Bolivien absolviert. Der Umgang mit Straßenkindern in der Metropole El Alto/La Paz hat die junge Westerheimerin nachhaltig geprägt.

18 Jahre und das Abitur in der Tasche: Da stehen die Tore zur Welt offen. Vor dem Studium zur Grundschullehrein hat sich Marianka Rehm für eine Auszeit entschieden: Ein Jahr lang hat sie Straßenkinder in Bolivien betreut.

Die Zeit in einem von der katholischen Kirche unterstützten Hilfsprojekt in La Paz/El Alto hat die junge Westerheimerin nachhaltig geprägt und bei ihr eine neue Sicht der Dinge bewirkt. Wer der Armut tagtäglich begegnet, erkennt, „dass wir in unglaublichem Luxus leben.“

