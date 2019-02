Gemeinderat XL-Nachverdichtung nah bei der Langenauer Innenstadt

Langenau / Markus Fröse

Zwischen der Rückseite des Storer-Betriebsgeländes und dem Simontalgraben liegt ein parkähnliches Grundstück, das mit einer Villa und einem Nebengebäude bebaut ist. Investoren möchten das Gelände neu überbauen mit sechs Wohnblocks mit zusammen 94 Wohnungen. Erste Pläne dafür sind Ende Februar 2018 im Langenauer Gemeinderat präsentiert worden. Eine Entscheidung über eine mögliche Änderung des entsprechenden Bebauungsplanes „Nördlich der Karlstraße“ wurde damals vertagt bis noch offene Fragen geklärt sind.

Inzwischen wurde die Planung abgeändert und durch Untersuchungen von Sachverständigen ergänzt. Das Ergebnis ist dem Gemeinderat nun in der jüngsten Sitzung präsentiert worden. Der Langenauer Architekt Ralf Kauer zeigte den Räten zwei Varianten, wobei einmal das Grundstück über die Karlstraße erschlossen werden soll und bei Variante 2 über den Simontalgraben.

Kauer sieht bei Variante 1 einen „Mehrwert“ für künftige Bewohner, da über die Karlstraße die Innenstadt schneller erreichbar ist ohne den Umweg über die Wettinger Straße. Storer-Geschäftsführer Harald Ostermeir betonte, man habe die „Hausaufgaben gemacht“ bezüglich der Auswirkungen der Bauten auf das lokale Klima sowie in Sachen Verkehr und Artenschutz. Was den preisgünstigen Wohnraum angeht, der im Rat 2018 in der Planung vermisst wurde, sei das ein wichtiges Thema. Welches jedoch bei diesem Projekt nicht umgesetzt werden könne, da man das Objekt nach Fertigstellung komplett weiterverkaufen wolle. Realisiert werden solle das Projekt in zwei bis drei Bauabschnitten mit einer Gesamtbauzeit von etwa sechs Jahren. Es folgten Stellungnahmen von Fachbüros zu den Themen Verkehr, Artenschutz und Klima.

Rat Steffen Mittnacht (SPD) machte den Vorschlag für eine Einbahnstraßen-Zufahrtsvariante, von der Karlstraße durchs Grundstück mit Abfahrt Simontalgraben. Dies sei bei Notfalleinsätzen mit mehreren Einsatzfahrzeugen zwingend geboten, bekräftigte Silvia Schaffranek (CDU). Nach der Baustellen-Zufahrt fragte Georg Weith (GUL). Vorgesehen sei die Route über die Karlstraße, so die Antwort.

Dass alle Versorgungsleitungen auf privatem Grunds liegen, könne in einigen Jahren Probleme bereiten, merkte Georg Henseler (CDU) an. Und Herbert Böhm (SPD) vermutete, dass die Abwasserkanäle in der Wettinger Straße vergrößert werden müssen, um die zusätzlichen Mengen aus den Wohnblocks aufnehmen zu können. Achim Barth (FWG) wiederholte seine 2018 geäußerte Befürchtung, dass aus dem Neubau-Ensemble in zwei bis drei Jahrzehnten ein sozialer Problembereich werden könnte.

Und Renate Maier-Tayblum (GUL) fragte, ob die Überbauung mit Ausgleichsflächen ausgeglichen werde – was Baurechtler Hans Eckle vom Verwaltungsverband Langenau mit Hinweis auf die Innenbereich-Lage allerdings verneinte.

Bürgermeister Daniel Salemi mahnte an die Themen Zu- und Abfahrt und preisgünstiger Wohnraum zu bedenken, bevor ein Baugesuch eingereicht wird.