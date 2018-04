Polizeiverordnung Wunsch nach mehr Sicherheit

Balzheim / Manuela Rapp

Braucht Balzheim eine Polizeiverordnung (PVO)? Eine kontroverse Frage, über die die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Zusammenkunft diskutierten – durchaus auch emotional. Gemeinderat Klaus-Peter Federhen hatte beantragt, den Punkt auf die Tagesordnung zu nehmen. „Es soll ein Fingerzeig sein, dass nicht alles toleriert wird“, meinte er und fügte hinzu: „Das ist keine persönliche Angelegenheit.“ Auslöser für die Anfrage waren unter anderem abgerissene private Verbotsschilder und deren Diebstahl oder Verunreinigungen von Feder­hens Holzplatz, von Kellerabgängen, wie er in einer E-Mail an die Verwaltung geschrieben hatte. Er verwies darauf, dass solche PVO beispielsweise in Dietenheim und Kirchberg bereits bestünden.

Was in den Mustern für solche PVO stehe, sei in vielen Bereichen heiße Luft, sagte Jürgen Gerster. Und weiter: „Wer verfolgt es? Ich kann dem nichts abgewinnen.“ Andreas Maaß war da anderer Meinung: Es herrsche große Unsicherheit, was man tun dürfe und was nicht. „In einer PVO ist alles präsent.“ Daran könnten sich die Bürger halten. Leitlinien seien wichtig. „Zuständig ist definitiv die Gemeinde.“

Thomas Motz und Ilse Kächler teilten diese Ansicht. „Wenn es geregelt ist, dann kann man’s einfordern“, erklärte die stellvertretende Bürgermeisterin. Kämmerer Markus Gabeli erklärte: „Man sollte nicht dem Trugschluss erliegen, dass mit so einer PVO alles geregelt ist.“ Klaus-Peter Federhen entgegnete: „Keiner achtet mehr auf den anderen.“ Eine PVO soll die Menschen in die Lage versetzen, das Zusammenleben mit den Nachbarn zu regeln. „Ich gebe in vielen Punkten recht, aber vieles ist subjektiv“, fand Jürgen Gerster.

Bürgermeister Günter Herrmann erklärte: „In der Verwaltung haben wir kein einheitliches Meinungsbild.“ Es gebe positive Aspekte. Aus seiner Erfahrung heraus würden sich aber manche dadurch animiert fühlen, würden private Streitigkeiten auf dieser Basis weiterführen. Er wolle möglichst wenig Reglementierungen für die Bürger. Die Abwesenheit von Rechtsvorschriften habe das Zusammenleben noch nie verbessert, entgegnete Federhen.

In Andreas Maaß’ Augen „ist es viel besser, ein Regelwerk zu haben, auf das man sich stützen kann“. Wenn nicht, dann setze sich der Stärkere durch. Rudolf Kohl gab an, neutral bleiben zu wollen. Er befürchtete böses Blut mit einer PVO. Dies schaffe Unmut in der Gemeinde: „Wie es in den Wald reinschallt, so schallt es heraus.“ Letztlich stimmten vier Räte für den Antrag, drei dagegen bei einer Enthaltung. Nun wird die Verwaltung eine PVO erarbeiten.