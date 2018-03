Kloster Woran der Glauben krankt

Regglisweiler / Lisa Maria Sporrer

Gleichgültigkeit, Konkurrenzdenken und Eitelkeit: Vor vier Jahren nutzte Papst Franziskus seine Ansprache vor dem Weihnachsfest für eine grundlegende Kritik an der Vatikan-Bürokratie. „Diesen geistlichen Alzheimer, den der Papst damals bemängelte, finden auch wir tagtäglich in unserer Gottesbeziehung“, sagte Dekanatsreferent Wolfgang Steffel bei einem Vortrag im Kloster Brandenburg. Denn immer mehr würden Christen ihre persönliche Geschichte mit Gott vergessen; immer mehr ginge so auch das Erbauliche verloren.

Das Thema seines Leitvortrags lautete „Woran der Glaube krankt und wie er gesundet“. Dabei sprach er über einen leibfreundlichen Glauben und deutete körperliche Beschwerden wie Kreuzbeschwerden, innere Nervosität, Schlafstörungen und Verdauungsprobleme als eine geistliche Situation. Wunden seien die Einfallstore für die Gnade Gottes und Appell zu mehr Mitmenschlichkeit, zitierte er den Ordensgründer Ignatius von Loyola. „Das wäre die Krankheit schlechthin, dass wir Jesus nicht ans Krankenbett unseres Lebens herantreten lassen“, erläuterte Steffel, der eine leibfreundliche Glaubenskultur postulierte.

Zu abstrakt war einigen der zahlreichen Zuhörer Steffels Vortrag, den er auf der These aufbaute, dass der Leib durch die Einflüsse der griechischen Philosophie dem Christentum schon in der Antike verlorengegangen war. „Meine Motivation herzukommen, war eigentlich, zu erfahren, warum nur noch acht Prozent der Katholiken in die Kirche gehen“, sagte ein Mann, der keine philosophischen Antworten wollte, sondern den Referenten ganz direkt fragte: „Wirst du noch konkreter?“ Man könne ganz gut in Bildern und Metaphern weiterkommen, antwortete Steffel. „Strategien oder Mechanismen nützen uns nicht, um einen persönlichen Glauben zu schaffen.“ Auch eine Dame meinte, dass sie mit ihrem Mann nun schon seit 25 Jahren in der Seelsorge tätig sei. „Aber wenn jemand bei uns anruft und Hilfe braucht, kann ich dem nicht mit Meditation kommen“, sagte sie.

„Wir sollten bei uns bleiben, nicht missionieren wollen und auch nicht krampfhaft versuchen, Leute in die Kirche reinholen zu wollen“, antwortete Steffel. „Wir sollten uns auf unsere eigenen Glaubensmotive konzentrieren, auf unsere innere Gotteserfahrung. Wir versuchen heute, immer mehr reformieren zu wollen, ohne aber ein inneres Bild von Christus zu vermitteln.“ Steffel hat 2016 den Schwerpunkt „leibfreundlich glauben“ begründet und seither viele Veranstaltungen zum Thema initiiert.