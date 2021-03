Sein Konzept mit dem „Wohnmobil-Dinner“ findet Marc Bürkle super. Bei seinen Schwiegereltern im Norden Deutschlands werde dies schon seit einiger Zeit praktiziert. „Wenn die Leute die Osterfeiertage schon im Ländle verbringen müssen und auch die Restaurants nicht öffnen dürfen, dann sollen sie wenigstens auswärts speisen dürfen“, sagt der Ehinger Gastronom.

Das Ostermahl ist für Bürkle aber kein Abholessen im Pappkarton, sondern ein Menü mit Hauptgang und Dessert auf schön gerichteten und vorgewärmten Porzellantellern. Mit einem Glas Wein, Bier oder anderem Getränk dazu. Dazu haben die Wirtsleute der „Ehinger Rose“ das neue Gastro-Konzept „Wohnmobil-Dinner“ aufgegriffen. Sozusagen als ersten Probebetrieb bieten sie diesen Service am Karfreitag und am Ostermontag an.

Vier Hauptgänge zur Auswahl

Und so soll es funktionieren: Wer bei der Rose essen will, braucht ein Wohnmobil. Bis zu fünf Wohnmobile finden gleichzeitig Platz im Außenbereich des neuen Aparthotels „GH1“, das Bürkles gehört. Mit einem Anruf können sich die Gäste ein Platzticket für den Mittagstisch oder den Abend reservieren und am Karfreitag aus vier Hauptgängen mit Dessert auswählen. Am Ostermontag wartet auf die Wohnmobilisten ein Frühstück einschließlich Prosecco. „Natürlich alles Corona-konform“, wie Marc Bürkle betont.

Genehmigung lief schleppend

Dies sei eine „Win-Win-Situation. Wir sind froh über diese zusätzliche Einnahmequelle, die vielleicht hilft, unseren Betrieb einigermaßen durch den Lockdown zu bringen.“ Und für die Gäste sei das Dinner im Wohnmobil eine tolle Abwechslung. Was den Gastronomen richtig geärgert hat, war die schleppende Genehmigung von der Stadt Ehingen. Das habe tagelang gedauert und viele Diskussionen benötigt. „Aber Freitagnacht kam dann das Ja vom Ordnungsamt per E-Mail. Das hat uns riesig gefreut.“

Mit der Aktion soll auch Geld in die Kasse kommen, da die Familie, wie Marc Bürkle sagt, für ihr neues Hotel keine finanziellen Hilfen für die Deckung der Betriebskosten erhalten.

Info Reservierungen für das Wohnmobil-Dinner am Karfreitag und Ostermontag unter Telefon (07391) 2737.