Vergabe Wohngebiet in Ettlenschieß hat Vorrang

Lonsee / Petra Lehmann

Die Kosten für Tiefbauarbeiten schießen allerorten in die Höhe. Denn die Auslastung der Unternehmen ist durch Breitbandausbau, Kanalsanierungen, Erschließungen von neuen Baugebieten und andere Baumaßnahmen sehr hoch. Diese Erfahrung musste nun auch der Gemeinderat Lonsee machen.

Die Räte berieten in ihrer jüngsten Sitzung über die Erschließung der zweiten Bauabschnitte für die Baugebiete Weidenstetter Weg in Ettlenschieß und Hohegart in Radelstetten. Thomas Scherraus vom Ingenieurbüro Wassermüller überbrachte ihnen die Hiobsbotschaft: Die Erschließung in den beiden Lonseer Ortsteilen werde sich um jeweils rund 70 000 Euro gegenüber der Kostenberechnung von 2017 verteuern. Eine Entspannung bezüglich des hohen Preisniveaus sei in näherer Zukunft seines Erachtens nicht in Sicht.

Ungleiche Nachfrage

Während in Ettlenschieß die Nachfrage nach den neun Bauplätzen groß sei, gebe es in Radelstetten bislang lediglich einen Bewerber, führte Bürgermeister Jochen Ogger aus. Deshalb beschloss das Gremium, die Tiefbauarbeiten lediglich für das Baugebiet in Ettlenschieß zu vergeben. Die Entscheidung über die Erschließung in Radelstetten vertagten die Räte auf die nächste Gemeinderatssitzung Mitte Mai. In der Zwischenzeit solle der Ortschaftsrat in Radelstetten darüber beraten, wie dringlich ein neuen Baugebiet ist.

Wegen der höheren Kosten für die Erschließung würden in der Folge auch die Grundstückpreise in beiden Ortsteilen steigen, hat Kämmerer Alexander Keller berechnet. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass Bauplätze in Zukunft teurer werden“, fügte Ogger hinzu.

Ebenfalls zur Debatte stand in der Sitzung die Vergabe der Tiefbauarbeiten für den Hochwasserschutz in Lonsee-Halzhausen. Auch für dieses Vorhaben musste Thomas Scherraus den Gemeinderäten eine Kostenerhöhung von etwa 30 000 Euro auf knapp 412 000 Euro mitteilen.

Da die Finanzierung mittlerweile unter anderem durch großzügige Förderungen des Landes gesichert sei, stimmte der Gemeinderat der Vergabe der Arbeiten einmütig zu. Geplant sind in Halzhausen der Bau zweier Rückhaltebecken sowie ein neuer Regenwasserkanal, der die gedrosselte Wassermenge in die Lone einleiten soll.