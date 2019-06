Im Wohngebiet Brühl trieb ein Fuchs schon länger sein Unwesen, die Anwohner leiden seit Wochen unter einer Diebstahlserie. Jetzt hat der Fuchs die gestohlenen Schuhe zurückgebracht.

„Bei mir tauchen die Schuhe im Garten auf“, sagt sie, als sie in der Redaktion anruft. Vor etwa zwei Wochen habe das tierische Unwesen auch bei ihr begonnen. Doch ihre eigenen Schuhe werden nicht gestohlen. „Abends um halb elf geht es los, dann kommen die drei süßen kleinen Füchse vorbei und spielen.“ Der Nachwuchs lässt sich auch von Bewegungsmelder-gesteuerter Beleuchtung nicht beirren und räkelt sich unter ihrem Kirschbaum zum Beispiel im Heu.

Kleine Füchse spielen im Garten

Zwar hat die Seniorin, die im Reiherweg wohnt, noch keine Schuh-Anlieferung und auch kein Spiel mit den Sandalen und Gartenschlappen mit eigenen Augen gesehen. Doch immer wieder findet sie rund ums Haus und auf der Wiese einzelne Schuhe. Mehrere Paare hat sie sogar inzwischen da, insgesamt schon ein Dutzend Schuhe. „Soll ich die zum Fundamt bringen?“ Spiegelberger ist sich nicht sicher, ob jemand die verrosteten und verratzten Schuhe noch zurück haben wollen kann. „Die lagen tagelang im Regen“, sagt sie, und zeigt auf ein ledernes Paar mit abgekauten Riemen.

Fuchs im Garten Fuchs klaut Schuhe in Gerhausen Die Gerhauserner leiden unter einer Diebstahlserie: ihre Schuhe werden geklaut. Der Täter: ein Rotfuchs.

Auch Experten rätseln

Jedenfalls freut sich die Rentnerin über den niedlichen Besuch. Den Fuchsbau vermutet Hildegard Spiegelberger aus Gerhausen jedenfalls in einem verlassenen Komposthaufen in der Nähe. Ob die Kleinen mit den Schuhen spielen, ist ihr unklar. Auch die Jägervereinigung Ulm, die das Phänomen kennt, weiß nichts Genaues über den Schuhfetischismus des Fuchses. Etwa alle zwei Jahre höre man in der Region von dem Gebaren, ist nur von einem Mitglied zu erfahren, das allerdings wegen befürchteter Anfeindungen seinen Namen nicht in den Medien lesen will. „Sonst bekomme ich lauter Anrufe von Leuten, die es besser wissen.“

Seltsames Verhalten

Das Phänomen wird immer wieder beobachtet. Zuletzt hatte ein Fuchs in Nellingen laut „Schwäbische“ von Terrassen und Wiesen im vergangenen Jahr Schuhe gestohlen, und laut mehrerer Medienberichte kamen im Eifelort Föhren allein 2009 mehr als 200 Schuhe weg. Auch ein Experte von der Wildforschungsstelle in Aulendorf (Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Württemberg) kann sich das Verhalten laut eines Berichts im „Südkurier“ nicht erklären. Im Artikel ging es um einen diebischen Fuchs in Salem-Stefansfeld im August. Hilft nur eins: Schuhe ins Haus oder in den Schrank, und Türen zu.

