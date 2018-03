Nahversorgung Wohnen und Einkaufen

Illerkirchberg / Von Franz Glogger

Ganz ohne Wehmut hat sich der Gemeinderat Illerkirchberg am Donnerstag vom bisherigen Supermarkt-Standort in Oberkirchberg verabschiedet. Einstimmig wurde beschlossen, das Verfahren für das Areal an der Landesstraße L 260 aufzuheben. Damit wird auch eine Forderung des Gemeinderats Staig erfüllt. Da die beiden Kommunen ein Kleinzentrum bilden, ist die Zustimmung Staigs zu den neuen Plänen – der Bebauung des Möhle-Areals – erforderlich. Diesen widmete sich anschließend das Gremium in einer sehr sachlichen Diskussion unter Leitung des stellvertretenden Bürgermeisters Giuseppe Lapomarda. Er vertritt weiterhin den langfristig erkrankten Amts­inhaber Anton Bertele.

Notwendig ist zunächst die Aufstellung eines Bebauungsplans mit der Ausweisung des Areals als Sondergebiet, erläuterte Benjamin Eger vom Illerkirchberger Bauamt. Die Pläne des Unterkirchberger Projektentwicklers Sen & Kramer sehen auf dem früheren Brauereigelände vor, im Erdgeschoss einen bis zu 1000 Quadratmeter großen Markt sowie zwei bis drei kleinere Ladengeschäfte zu errichten. Über den Verkaufsräumen sind 28, teils altersgerechte Wohnungen geplant. Parkplätze befinden sich im Hof und in einer Tiefgarage (wir berichteten).

Der Bebauungsplanentwurf von Ingenieur Helmut Kolb aus Steinheim am Albuch erlaubt eine viergeschossige Bebauung, wobei die vierte Etage im Dachgeschoss Platz findet. Als Firsthöhe sind höchstens 19 Meter erlaubt, die Höhe der Traufen darf 14 Meter nicht überschreiten. Diese Maße entsprächen in etwa dem bestehenden mehrgeschossigen Gebäude vor der Anlage, sagte Kolb. Der Flachdachbau, der die beiden im Winkel zueinander gestellten Gebäude verbindet, soll 12 Meter hoch werden. Der bestehende, befahrbare Weg auf dem Gelände bleibt auf Wunsch des bisherigen Besitzers erhalten. Er dient als zweite Feuerwehrzufahrt.

Wichtig für Anwohner und künftige Bewohner: Es darf keine blinkende oder sich bewegende Werbeanlage aufgestellt werden.

Die Gemeinderäte hatten zu dem hinreichend bekannten Vorhaben lediglich einige Detailfragen und stimmten dem Aufstellungsbeschluss sowie dem Entwurf geschlossen zu. „Ein großer Schritt in die richtige Richtung“, sagte Lapomarda. Die Pläne werden nun einen Monat öffentlich ausgelegt. Parallel wird die Beteiligung von Ämtern und Behörden durchgeführt.