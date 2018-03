Anfrage Wohnanlage abgelehnt

Humlangen / Franz Glogger

„Eine super Idee“, aber leider – zumindest vorläufig – an der falschen Stelle. So kommentierte der Hüttisheimer Bürgermeister Stefan Gerthofer in der jüngsten Gemeinderatssitzung eine Anfrage zum Bau einer Wohnanlage im Teilort Humlangen: 16 Einheiten, gruppiert um einen Wohnhof, der einen zentralen Treffpunkt darstellen und Räume für gemeinsame Aktivitäten bieten soll.

Das Problem: Der Zugang zu der aufgegebenen Hofstelle, die in zweiter Reihe zur Dorfstraße liegt. Eine Zufahrt müsste über das direkt an der Straße liegende Grundstück erschlossen werden – das jedoch ist nicht im Besitz des potenziellen Bauherren. Bürgermeister Gerthofer empfahl, die Anfrage abzulehnen. Das Landratsamt Alb-Donau wird nun das Bauvorhaben prüfen und auch ermitteln, ob gegebenenfalls weitere Hindernisse wie zum Beispiel Emissionsradien dagegen sprechen.