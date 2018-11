Vortrag Woher kamen und wohin gingen sie?

Bräunisheim / swp

Am 23. November findet die vorletzte Monatsveranstaltung im Bräunisheimer Jubiläumsjahr statt. Seit Januar wurde im Wesentlichen die Entwicklung des Dorfes in den vergangenen 875 Jahren präsentiert. Nun sollen die Dorfbewohner im Mittelpunkt stehen:

Der Gussenstadter Genealoge und Vorsitzende des Geislinger Arbeitskreises für Familien- und Ahnenforschung, Willi-Martin Jäger, wird unter dem Motto „Bräunisheim und seine Bewohner – woher kamen sie und wohin gingen sie“ einen Vortrag halten.

Welches ist die belegbar älteste Familie im Dorf? Wo überall in der Welt kann man Personen mit Bräunisheimer Wurzeln finden? Woher kamen die Menschen, um in Bräunisheim eine neue Heimat zu finden? Jäger will Antworten auf diese Fragen finden. Gleichzeitig wird das neue Ortsfamilienbuch vorgestellt. Das Nachschlagewerk über Entwicklung der Familien im Dorf soll eine Ergänzung zur im April erschienen neuen Dorfchronik sein. Der Vortrag beginnt um 20 Uhr im Feuerwehrhaus. Im Anschluss gibt es einen Ständerling.

Den Abschluss ihres Jubiläumsjahres feiern die Bräunisheimer dann am Samstag, 15. Dezember, um 19 Uhr in der Petruskirche. Nach einer Andacht mit Pfarrerin Maren Pahl ist ein filmischer Rückblick auf die 875-Jahr-Feierlichkeiten geplant.