Entsorgung Wo kommt das ganze Wasser her?

Blaustein / Helga Mäckle

Die Schmutz-Fracht-Berechnung. Hinter diesem Wortungetüm verbirgt sich eine Aufgabe, die die Stadt Blaustein derzeit viel Zeit, Arbeit und Geld kostet. Dabei geht es um den Nachweis, wie viel Abwasser, das über die Blausteiner Kanäle im Klärwerk Steinhäule in Neu-Ulm ankommt, tatsächlich von Blausteiner Bürgern stammt.

Eine komplexe Angelegenheit, der komplexe Verträge und Berechnungen zugrunde liegen. Denn durch die Blausteiner Abwasserkanäle fließt auch das Abwasser von Gemeinden wie Dornstadt, Asch, Berghülen – und einigen mehr – zunächst nach Ulm. Diese bezahlen Blaustein für die Nutzung der Kanäle eine Gebühr. Von dort wird es durch die Leitungen der Stadt Ulm zum Steinhäule transportiert. Dafür bezahlt wiederum Blaustein an Ulm.

Das Problem: In der Kläranlage in Neu-Ulm kommt viel mehr Abwasser an als berechnet – und damit auch viel mehr als das, wofür der Zweckverband bezahlt wird. Ein Zustand, den die Betreiber selbstredend ändern wollen. Deshalb muss man nun herausfinden, woher das viele Wasser kommt. Zumal es in niemandes Interesse ist, wenn in das Klärwerk große Mengen von Regen- oder Grundwasser eingeleitet werden: Denn das kostet unnötig Geld.

300 Kilometer Leitungen

Die Stadt Ulm hat ihre Kanäle geprüft. Blaustein ist an der Arbeit. An verschiedenen Übergabepunkten wird unter anderem anhand des elektrischen Widerstands gemessen, wie viel Wasser an den Punkten durchrauscht. „Das sind an die 300 Kilometer Leitungen“, sagte Stadtbaumeisterin Sandra Pianezolla auf Anfrage. Es sei ein Riesenaufwand, das alles auf den neuesten Stand zu bringen.

Kanäle müssen kontrolliert, Übergabepunkte aktualisiert, Regenüberlaufbecken berechnet werden. „Es könnte ja zum Beispiel sein, dass irgendwo ein Einbruch ist, wo viel Regenwasser in die Kanäle läuft.“ Abgeschlossen ist das Ganze noch nicht, daher kann Sandra Pianezolla auch noch nichts über die Ergebnisse der Untersuchungen sagen.

Das alles ist freilich mit Kosten verbunden. Alleine in diesem Jahr investiert die Stadt Blaustein fast eine Million in die Abwasserbeseitigung: Neben den üblichen Kanalsanierungen werden einige Regenüberlaufbecken so aufgerüstet, dass sie mehr Wasser zurückhalten können. Mit dem Ziel, dass das Klärwerk im Steinhäule bei starkem Regen nicht überlastet wird. Auch die elektronische Überwachung wird aufgerüstet. Für die Jahre 2020 und 2021 sind zudem 2,5 Millionen Euro für einen Retentionsfilter für Bermaringen und Weidach eingeplant.

Wenn bei Blaustein die Ursache für die zu große Abwassermenge nicht gefunden wird, sind die anderen Gemeinden dran mit Prüfen.