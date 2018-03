Freizeit Wo das Ei herkommt und wie es bunt wird

Von Manuela Rapp

Beim Familiennachmittag des Schwäbischen Albvereins Regglisweiler drehte sich am Samstag alles um das Ei. Zehn Familien ließen sich weder von Kälte noch von leichtem Nieselregen abschrecken und durften auf dem Koblerhof in Auttagershofen nicht nur Eier auf natürlich Art färben, sondern mit den Hühnern auf dem Biohof hautnah in Kontakt treten. Der Vorsitzende der Regglisweiler Ortsgruppe, Josef Högerle, hat mit Bedauern festgestellt, dass „Kinder manchmal nicht mehr wissen, wo die Eier herkommen“. Sein Anliegen: erfahrbar machen und anschauen, wo eines der wichtigsten Lebensmittel herkommt. Und zwar dort, wo verantwortungsbewusst gehandelt werde – wie auf dem Koblerhof. Begeistert zeigt sich Högerle von der hohen Besucherresonanz.

Kirsten Klahold, die hauptamtliche pädagogische Mitarbeiterin beim Schwäbischen Albverein mit Fachbereich Familie, hatte den Kontakt zu Marc und Susanne Kobler hergestellt, um das Thema lokal aufzugreifen. Die zahlreichen Teilnehmer überraschten sie indes nicht: „Tiere kommen immer an.“ Spannend sei es zudem, einmal hinter die Kulissen so eines Hofes zu blicken. „Da kommt man schließlich normalerweise nicht hin.“

Familienfreundliche Albvereins-Ausflüge gibt es regelmäßig: „Wir bauen eine Familiengruppe auf“, erläutern Klahold und Högerle. Überalterung und Nachwuchssorgen soll so entgegengewirkt werden. Wecken wollen sie Spaß und Freude an der Natur, die Lust, draußen zu sein. In Regglisweiler, um das sich die Zuständige für den Donau-Blau-Gau und den Donau-Brenz-Gau neben Blaubeuren und Ennabeuren kümmert, treffen sich seit ungefähr einem Jahr drei bis vier Stammfamilien. „Es haben sich schon Freundschaften gebildet“, freut sie sich. Klaholds Beobachtung: „Die Vereine tun sich schwerer, denn das Ehrenamt ist nicht mehr so der Trend.“ Ziel sei es, auf ehrenamtlicher Basis eine selbstständige Familiengruppe zu etablieren. Die Leitung dürfe sich gerne auf mehrere Schultern verteilen. Im Hinblick auf die überwiegend neuen Familien, die an diesem Nachmittag das erste Mal mit dabei sind, hofft Kurt Högerle, dass zehn Prozent bleiben.

Da wird es ihn freuen, von einem Neumitglied zu hören. „Ich bin dem Verein heute beigetreten“, erzählt Andrea Weiß. Sie sei mit ihrem Patenkind schon einmal bei einer Veranstaltung dabei gewesen – für beide sei das etwas Besonderes gewesen. „Ich möchte, dass wir alle paar Wochen etwas gemeinsam unternehmen.“ Den Kontakt zur Familiengruppe verdanke sie Ilona Backofen: „Sie hat mich gefragt, mal mitzukommen.“ Diese wiederum findet: „Es ist eine Erfahrung für Kinder zu sehen, wo ein Ei herkommt“ Überhaupt seien alle angebotenen Aktionen toll.

Sozialer Aspekt

Anita und Michael Hammerschmidt, Mitglieder im Ortsverein Regglisweiler, ist der soziale Aspekt wichtig: „Wir haben nur ein Kind und durch die Familiengruppe kommt Marie mit anderen Kindern zusammen.“ Diese habe viel Spaß – und die Eltern auch. Das Mädchen wiederum ist hocherfreut über die vielen Tiere auf dem Koblerhof. Mit einem prächtigen Huhn in den Händen spricht sie über ihre Erfahrungen mit dem Tier: „Am Anfang hat man schon ein bisschen Angst, aber dann geht es ganz einfach.“ Sagt’s und wendet sich dem Ostereierfärben zu.