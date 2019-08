Eine aktuelle Neuerscheinung würdigt die Entdeckungen in der Ehinger Innenstadt, in Öpfingen und im Hohlen Fels. Überraschende archäologische Funde brachten vor zwei Jahren die Bauarbeiten im Areal der künftigen Volksbankhöfe in Ehingen zutage. In der Neuerscheinung des Buches „Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg 2018“ des Verlags wbg Theiss werden die Funde gewürdigt. Darin sind auch d...