Was tun in den Sommerferien? Sofia Bleher und Sophia Marie Klein von der Klasse 4d der Außenstelle Bleichberg der Erich-Kästner-Schule in Laichingen haben sich einiges überlegt und 20 Sommertipps für BFFs zusammengetragen. Zur Erklärung: BFF steht für „best friends forever“, also „beste Freunde für immer“. Hier ihre Tipps:

In einem Zelt im Garten übernachten.

Ein Beauty-Abend im Garten, also zum Beispiel Masken machen und sich gegenseitig schminken.

Ein Trampolin-Sleepover mit kühlen Getränken (das ist ein Übernachten unter freiem Himmel auf dem Trampolin).

Eine Wasserschlacht mit Wasserbomben, Gartenschlauch oder im Kinderpool baden.

Ein Pool-Sleepover (natürlich ohne Wasser).

Shoppen gehen und ganz viel Neues anprobieren.

Ein Baumhaus oder eine Höhle bauen und darin übernachten.

Zusammen ins Schwimmbad gehen.

Zusammen draußen etwas basteln.

Einen Ausflug machen, zum Beispiel in den Wald oder zu einem See.

Eine Challenge machen, zum Beispiel wer kann in einer Minute die meisten Handstände machen oder am längsten auf einem Bein hüpfen.

Mit einem Fidget-Toy spielen (Das ist ein Antistress-Spielzeug).

Draußen Quatsch machen, zum Beispiel schreien, rennen und so weiter.

Zusammen etwas kochen oder backen. In der Schule haben wir gerade die Vorgangsbeschreibung in Deutsch zum Thema Rezept gemacht.

Sich gegenseitig Geschichten erzählen.

Sich Snacks kaufen und draußen einen schönen Film schauen.

Zusammen ein leckeres Getränk herstellen, zum Beispiel mit Eis oder Früchten.

Sich gegenseitig einen Blumenstrauß pflücken und sich schenken.

Auf dem Trampolin hüpfen.

Sich in die Sonne legen mit selbstgemachten Getränken.

Wir wünschen euch viel Spaß und einen schönen Sommer.