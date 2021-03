Endlich ist es soweit! Nach ewigem Hin und Her seitens Trump wurde der Wahlsieg Joe Bidens offiziell bestätigt. Ich war sehr erleichtert, da es bis zum Ende knapp war. Doch die Frage, wie ein 78 Jahre alter, weißer Mann die Interessen einer jungen und teilweise schwarzen Wählerschaft vertreten soll, bleibt. Warum er trotzdem geeignet ist, erkennt man an seinen Zielen und an seiner politischen Linie, die der Obamas ähnelt.

Dass Biden politische Ziele für alle Altersgruppen bereithält, zeigt unter anderem, dass er dem Thema Klimaschutz höchste Priorität einräumt. Dieser betrifft alle Generationen auf unterschiedliche Arten. Joe Biden verkündete, er wolle wieder dem Pariser Klimaabkommen beitreten. Zwei Billionen US-Dollar seien für den Klimaschutz vorgesehen.

Solidarität mit der Black Lives Matter Bewegung

Ebenso zeigte Joe Biden Solidarität mit der Black Lives Matter Bewegung und besuchte einige Proteste. Unter den Wählenden des demokratischen Kandidaten waren Rassismus und dessen Bekämpfung mit 36 Prozent das wichtigste Thema. Biden nahm im Gegensatz zu Trump die Proteste ernst und konnte so Stimmen gewinnen.

Darüber hinaus war seine Vize Kamala Harris am Wahlerfolg in der Gruppe der jungen und schwarzen Menschen maßgeblich beteiligt. Sie ist die erste schwarze Frau in diesem Amt und für amerikanische Verhältnisse mit 56 Jahren recht jung.

Das Establishment ist wichtig

Man könnte Joe Biden, ebenso wie Trump, das Narrativ des alten, weißen Mannes tief aus dem Establishment zum Vorwurf machen. Wer so argumentiert, unterschätzt die Wichtigkeit des Establishments in den USA für politischen Erfolg.

Joe Biden ist zwar nicht der perfekte Kandidat, jedoch hatte man als Trumps Kontrahent auch schwierige Voraussetzungen. Es ergibt auch strategisch Sinn für die Demokraten, nicht einen Kandidaten aufzustellen, der das komplette Gegenteil von Trump verkörpert. So bleibt Biden für gemäßigte Republikaner wählbar. Abgesehen davon könnte es sein, wenn Biden auf Grund seines Alters vorzeitig aufhört, dass dann Kamala Harris sein Amt besetzt. Mit den Themen Klimaschutz und Antirassismus spricht er auf jeden Fall wichtige Themen der jungen Generation an. Jetzt gilt es, das Versprochene umzusetzen. Seine Verantwortung ist groß.