Vergangene Woche war es ein Riesen-Berg altes Bauholz, einfach hingeworfen mitten auf einen Waldweg bei Ringingen: kein Durchkommen mehr möglich. Am Montagmorgen entdeckte der Revierleiter des Staatswalds im Tiefental bei Schelklingen an die 20 blaue Säcke mit Müll, die offenbar am Wochenende an...