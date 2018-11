Catering Wild auf Partys

Koch Jonas Baumgärtner brät Wild immer scharf an in Rapsöl und schwenkt es erst später kurz in Butter. © Foto: Privat

Ulm / Carolin Stüwe

Als Vorspeise gibt es ein abgewandeltes „Vitello tonnato“, also statt Kalbfleisch mit Thunfischsauce dünne Scheiben Wildschweinrücken mit einer Sauce aus geräucherten Forellenfilets. Das Hauptgericht besteht aus gegrilltem Rehrücken mit in Sherry eingelegten Wildkirschen aus dem Wald, dazu eine Parmesan-Polenta. Die Nachspeise ist ein Kaffee-Mousse, überstreut mit Krokant aus Schwarzbrot. Läuft langsam das Wasser im Mund zusammen?

„Wildgulasch ist mir fast zu normal“, sagt Jonas Baumgärtner. Der Jäger und Koch liebt zwar das Besondere, aber die Zutaten, die er für sein Catering-Unternehmen „wild-cooking“ verarbeitet, sollten trotzdem aus der Region kommen. Was das Wildbret angeht, ist dies kein Problem, sofern die Wildschweine in seinen Jagdrevieren in Blaustein und Schalkstetten nicht zu schlau sind. Sitzt der 29-Jährige mal eine Nacht vergebens auf dem Hochsitz, hat er als stellvertretender Kreisjägermeister immer noch Jagdkollegen, die ihm bei Bedarf Reh- oder Wildschwein-Bret liefern können (siehe Infokasten).

„Die Jagd ist nichts Verwerfliches, sondern verwerflich ist, wenn man im Supermarkt billiges Fleisch kauft“, betont Baumgärtner. Nichts habe artgerechter und ohne Antibiotika gelebt als ein Wildtier. Und Wildschweine müssten geschossen werden, weil sie große Schäden auf Wiesen und Feldern anrichten können. Auch im bevorstehenden Winter, obwohl in diesem Mastjahr jede Menge Eicheln anfallen. „Bloß, das ist pflanzliches Protein, die Sau will aber auch tierisches Eiweiß wie Engerlinge und Würmer, und nach denen wühlt sie in der Wiese.“

Zurück zum Kochen. Viele Menschen mögen kein Wild, weil es angeblich streng schmeckt. Das hänge aber oft mit den veralteten Gewürzen Wacholderbeere, Lorbeerblatt und Nelke zusammen. „Heute gehören nur Salz, Pfeffer und frische Kräuter wie Thymian ans Wild“, sagt Baumgärtner.

Als gebürtiger Neu-Ulmer ist er nach der Schule im Restaurant „Stephansstuben“ in die Lehre gegangen. Als Jungkoch ist er „rumgezogen“ und hat bei diversen Gastronomen in Stuttgart und in der Ulmer Region gearbeitet: unter anderem als „Cook on Tour“ in der Egginger „Traube“ und unter der Regie von Gastronom Ebbo Riedmüller im Schloss-Restaurant in Erbach. Inzwischen ist er Geschäftspartner bei „Howie’s“-Grill-Imbiss im Ulmer Hafenbad, wo er selbst bis 14 Uhr an der Pommes-Friteuse steht. Danach geht er in seine Catering-Küche ins Eigenheim nach Blaustein-Markbronn, wo er mit seiner Frau Mariem wohnt, die ihm die Büroarbeit abnimmt. In der Küche werden dann die Catering-Gerichte – durchaus auch aus Rind- und Schweinefleisch von regionalen Metzgern sowie Fisch von hiesigen Fischzuchten – vorbereitet. Alle Zutaten und den grünen Keramikgrill nimmt der Wild-Cook dann mit zum Kunden und grillt, kocht und brät sie vor den Augen der bis zu 150 Gäste.

Warum wurde Wild früher in Buttermilch eingelegt? Das diente der Konservierung, denn es gab damals noch nicht die Kühlmöglichkeiten. Und wie sieht es mit der radioaktiven Belastung aus – mit Caesium 137 aus Zeiten (1986) der Tschernobylwolke? Bei der langen Halbwertszeit ist erst die Hälfte zerfallen im Boden und in Pilzen, die wiederum von Wildschweinen gefressen werden. Baumgärtner versichert, dass es in seinen Revieren keine belasteten Sauen gibt. Dennoch schicke er immer wieder Stichproben in die zuständigen Messstellen.

Grenzwert bei 600 Becquerel

Wie berichtet sind jedoch teilweise noch Wildschweine im südlichen Alb-Donau-Kreis entlang der Iller und in den Holzstock-Gemeinden Staig, Schnürpflingen und Hüttisheim belastet. Dort muss nach wie vor jedes geschossene Stück Schwarzwild untersucht werden, ob es überhaupt als genussfrei in den Handel gelangen darf. Was den Grenzwert von 600 Becquerel überschreitet, muss vernichtet werden.

Ein zum Verzehr freigegebenes Wildsauenfilet mundet dann umso mehr unter einer knusprigen Lebkuchenkruste, dazu gibt es Mohnschupfnudeln mit Steinpilzrahm und frischer Petersilie. Oder: Rehrücken bei 200 Grad zu schmoren, sei eine Sünde. Das Wildbret werde vielmehr scharf in Rapsöl angebraten und darf dann bis maximal 130 Grad zweieinhalb Stunden garen. Weitere Tipps verrät Baumgärtner bei seinen monatlichen Kochkursen in Markbronn: freitags von 17 bis 22 Uhr (drei Gänge) für 89 Euro, samstags von 10 bis 18 Uhr (sechs Gänge) für 149 Euro pro Person.

Info Wer selbst regionales und portioniertes Wild kaufen möchte, kann sich an die Jägervereinigung Ulm wenden unter Tel. (0731) 926 08 30.