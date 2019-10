Das war wirklich ein „Kurzer Baustopp!“, wie im Schaufenster des Erbacher Baustellencafés versprochen: Bereits am kommenden Montag, 7. Oktober, möchte die neue Betreiberin Tabita Pantolfi wieder eröffnen. Mit der 40-Jährigen zieht eine gehörige Portion italienisches Essen mit ein: „Aber keine Spaghetti. Al dente klappt nicht schnell mal nebenher. Und matschige Nudeln möchte ich nicht servieren“, sagt Tabita Pantolfi. Stattdessen werden es Colazione, ein kleines Frühstück, als Tagesgericht zum Beispiel Lasagne oder Cannelloni, als Snacks Crêpes und Tramezzini und an den langen Abenden Antipasti. Die wird es – neben insgesamt erweiterten Öffnungszeiten – zweimal in der Woche geben. Tabita Pantolfi liebt aber auch die schwäbische Küche: geboren und aufgewachsen ist die Mutter von vier Kindern in Ulm.

Auch künftig gibt’s Informationen zur Innenstadt

Das Kuchenangebot bleibt dem Café ebenso erhalten wie die Konditormeisterin: „Das hat uns besonders gefreut“, sagte Annegret Fleiner vom Handwerker- und Gewerbeverein (HGV), der das Café verpachtet. Überhaupt werden die Besucher alle bewährten Dinge antreffen, ergänzt HGV-Ausschussmitglied Claudia Grau: beispielsweise den zusammen mit der Stadt gestalteten Info-Punkt zum Fortschritt der Innenstadterneuerung. „Der war uns von Anfang an wichtig und bleibt es auch.“ Auch die gemütliche, zum größten Teil von Erbachern gespendete Einrichtung bleibt. Mit den erweiterten Öffnungszeiten soll das kulturelle Angebot wachsen: Eine Band zeige Interesse an Liveauftritten, Gruppen wollen Termine in das Café verlegen. Grau kann sich auch Geburtstagsfeiern vorstellen: „Platz haben wir.“ Der HGV selbst werde ein Unternehmerfrühstück anbieten. „Wir haben immer gewusst, dass das Café noch Potential hat. Das wollen wir jetzt erschließen“, sagt Grau.

Neue Betreiberin ist in Erbach keine bekannt

Tabita Pantolfi ist übrigens in Erbach keine Unbekannte. Seit Februar hat sie einen Eiswagen auf dem Marktplatz, der schnell zum beliebten Treffpunkt wurde. „Den hat mir mein Mann Angelo gekauft, nachdem ich nach der Kinderzeit wieder raus wollte.“ Das Eis gibt es künftig im Café – „auch im Winter“ – und auch die Arbeit ist italienisch organisiert: „Ob ich Helfer habe? Aber ja, meine Familie!“

Info Geöffnet ist das Café Montag, Dienstag 8.30 bis 18 Uhr, Donnerstag, Freitag 8.30 bis 21 Uhr, Samstag, Sonntag 10 bis 17 Uhr. Mittwoch ist Ruhetag.

Was dich sonst noch interessieren könnte: