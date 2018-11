Theater Wieder auf Herbergssuche

Machtolsheim / Christina Kirsch

Es ist bestialisch, das große Sterben begann.“ Die beiden Schauspieler im Theaterstück „Nach Europa“ nahmen in der Machtolsheimer Lindenhalle kein Blatt vor den Mund, sondern schilderten in teils drastischer Sprache die Flüchtlingsdramatik unserer Zeit. Ein Bootsgerippe symbolisierte auf der Bühne den Schrecken und Tod, dem sich Menschen aussetzen, wenn sie sich in ihrer Verzweiflung auf das Meer begeben, um einen sicheren Hafen zu erreichen.

Auf Einladung der evangelisch-methodistischen Kirche kamen die beiden Schauspieler Lukas Ullrich und Till Florian Beyerbach. Kurt Riegraf, Pastor im Ruhestand, begrüßte die rund 70 Zuschauer und machte darauf aufmerksam, dass man nicht wegschauen dürfe, wenn Menschen in existenziellen Nöten sind.

Auch Bernhard Schweizer vom Ortskrankenpflegeverein Laichinger Alb begrüßte die Zuschauer und verwies darauf, dass vor mehr als 2000 Jahren schon einmal Menschen unterwegs waren, um eine Herberge zu suchen. Vor Weihnachten gerät diese Familie, die damals auf einem Esel unterwegs war, wieder ins Blickfeld.

Man habe diese Fragen in der heutigen Zeit viel zu sehr zurückgedrängt, weil „jedem das Hemd näher ist als der Kittel“, meinte Schweizer. Es sei schwierig, sich mit Menschen zu beschäftigen, die einem fremd sind, gab der Rechtsanwalt allerdings zu bedenken.

Auch in dem Zwei-Personen-Stück war jedem das eigene Hemd am Leib wichtiger als das zerrissene Hemd eines Flüchtlings. Die beiden Schauspieler schlüpften in die Rollen von Ertrinkenden und von profitgierigen Schleusern. Sie waren einmal Christ und ein anderes Mal ein Moslem, „aber immer Mensch“, betonte Lukas Ullrich vor der Aufführung.

Zuschauer hineingenommen

Das etwa 70-minütige Stück tauchte die unterschiedlichen Szenen in magisches Licht, das sowohl die Hoffnungslosigkeit als auch die Brutalität der Figuren deutlich machte. Die Bühne wurde mit Lasern in virtuelle Räume verwandelt, und manchmal nahm der Lichtkegel auch die Zuschauer mit in das Geschehen hinein.

Mittels weniger Requisiten wie Taschenlampen oder einer Gesichtsmaske verwandelten sich Lukas Ullrich und Till Florian Beyerbach in Hilfesuchende, Retter, Vertreter von Waffenlobbyisten oder auch Firmenbosse. Als Kommandanten stellte sich das menschenverachtende Tun der Schleuser heraus.

„Offensichtlich werden wir nicht als Demokraten geboren“, meinte Lukas Ullrich zu dem Einakter. „Wir brauchen immer wieder Diskussionen, um die Demokratie mit Leben zu füllen“. Das Schauspiel-Duo wollte den Zuschauern die Kostbarkeit und Verletzlichkeit der Demokratie nahebringen, was mit wenigen dramaturgischen Mitteln gut gelang. Nach der Aufführung blieb bei einem kleinen Buffet Raum, um sich auszutauschen.