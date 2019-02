Auftritt Wie zwei Rentnerinnen zum Kabarett kamen

Rammingen / Barbara Hinzpeter

Wir sind zwar schon alt, aber noch nicht kalt“, rocken die Nachbarinnen Brunhilde (Heide Schmidt aus Rammingen) und Friedlinde (Margret Birzele-Joos aus Böfingen). Seit etwas mehr als vier Jahren treten die Rentnerinnen als Kabarett-Duo „Zwei wie wir & more“ auf.

Mit grünen Schürzen um den Leib, blumengeschmückten Strohhüten auf dem Kopf und mit Gießkannen bewaffnet, treffen sie sich zum Tratsch am Gartenzaun. Diese Aufmachung sei eher spontan vor einem kurzfristig übernommenen Auftritt entstanden, sagt Heide Schmidt. Innerhalb von 14 Tagen mussten sie sich für Outfit und Namen entscheiden. Aber sie hätten schnell gemerkt, dass am Gartenzaun eigentlich jedes Thema funktioniert, ergänzt Margret Birzele-Joos. Die 81-Jährige ist den Umgang mit Menschen gewohnt. 26 Jahre lang hat sie eine Gastwirtschaft in Neu-Ulm betrieben. Dann suchte sie etwas, das sie auch im Alter auf Trab hält und fand es beim Kabarett. Wie Heide Schmidt aus Rammingen, die früher an der Verbandshauptschule in Langenau unterrichtete.

Beide Akteurinnen sind auf vielen Feldern kreativ, sie malen, nähen und machen Powertex-Skulpturen aus Stoff. „Das alles kann man daheim machen, aber dabei kommt man nicht unter die Leute“, sagt Heide Schmidt. Aber gerade das liebt sie am Kabarett. Ganz fremd ist es ihr nicht, vor Leuten zu sprechen. Sie kennt das von Unterricht, Elternabenden und Abschlussfeiern. Aber sich nach der Pensionierung auf auf die Bühne zu stellen, war für beide Kabarettistinnen doch neu. Angefangen haben sie vor acht Jahren bei einer größeren Gruppe, die das Älterwerden humorvoll beleuchtete.

Nach vier Jahren aber trennten sie sich von ihr. Birzele-Joos und Schmidt, die damals schon zu zweit einen Sketch auf Schwäbisch im Repertoire hatten, blieben dabei zu schwätzen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist.

Und das kommt an. Egal, ob sich eine der Hobbygärtnerinnen darüber empört, dass die Schnecken vom Nachbargrundstück über ihren Salat herfallen, oder ob sie die Vorzüge der Bestellung von Reizwäsche im Internet preist: Das Duo trifft den Nagel auf den Kopf und nimmt den Lebensstil der „neuen Alten“ auf die Schippe, zu denen sie selber gehören. „Viele haben einen Horror vor dem Alter, das sie insbesondere mit Gebrechen verbinden“, sagt die Rammingerin. Sie und ihre Kollegin wollten zeigen, dass mit dem Ruhestand eben nicht alles aufhört, sondern auch etwas Neues beginnen kann.

Zweimal pro Woche kommen die Beiden zusammen und arbeiten an ihrem Programm. Aus einer Idee entwickeln sie die Sketche gemeinsam. In ihren Szenen wirken sie immer authentisch, und das Publikum lacht Tränen. Wie jetzt beim Treffen der Lonseer Landfrauen-Vereine. Der Ortsverein Ettlenschieß hatte – wie alle paar Jahre – die umliegenden Ortsgruppen eingeladen. Nicht nur die Älteren unter den gut 60 Frauen sehen sich und ihre Alltagsnöte widergespiegelt. Auch diejenigen, die noch nicht mit Falten und Figur kämpfen, kringeln sich.

Navi statt Landkarten

„Zwei wie wir“ prophezeien: „Wir lassen zwar Federn, das kann man ja sehen, aber bald wird´s den Jungen auch so gehen.“ Sie sind nicht von gestern, sondern surfen im Netz und können auch Facebook, Twitter und Whatsapp. Mit Grausen erinnern sie sich an die „analogen“ Zeiten, als sie noch auf dem Beifahrer-Sitz mit Riesenkarten oder den berühmten Falk-Plänen für die richtige Route zuständig waren.

Das Navigationsgerät benötigen sie auch im echten Leben: Sie haben Engagements in der ganzen Region und lernen dabei ihre Heimat und auch Orte kennen, von denen sie bisher selten gehört haben.