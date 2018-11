Wahlkampf Westerstetter wollen mitmachen

Westerstetten / Petra Laible

Dicht an dicht sind die Westerstetter in der über 500 Menschen fassenden Lonetalhalle gesessen, als sich am Donnerstagabend die drei Bürgermeisterkandidaten vorstellten und ihre Fragen beantworteten. Der frühere Gemeinderat Klaus Meyer moderierte den Abend.

Er habe in den vergangenen Wochen viel gelernt, sagte Amtsinhaber Alexander Bourke (CDU). Unter anderem, dass es in puncto Bürgerinformation Optimierungsbedarf gebe, er habe als erste Konsequenz daraus eine Facebook-Seite eingerichtet, auf der er über aktuelle Projekte informiere. Der 38-Jährige zog Bilanz: Westerstetten sei – trotz großer Projekte wie dem Neubau der Lonetalhalle – Ende 2018 fast schuldenfrei. 11,5 Millionen Euro seien in den vergangenen acht Jahren in die Infrastruktur investiert, zwei Millionen Euro Zuschüsse geholt worden. Vor drei Jahren sei die Vereinsförderung verdoppelt worden, seit zwei Jahren laufe der Glasfaserausbau. Zukunftsprojekte: die Restaurierung des Stadels auf dem Dorfplatz, mit Umzug von Bäckerei und Metzgerei dorthin, Kultur im Obergeschoss; ein neues Verbindungsgebäude vom Kindergarten zur Grundschule und eine gemeinsame Mensa; der Umbau Holzkircher Straße mit zwei Bushaltestellen 2020. Optimal wäre ein Neubau für die Feuerwehr: „Die Machbarkeit wird geprüft.“ Zur Entwicklung: Westerstetten habe noch 25 Bauplätze.

Kevin Ley trat als nächster auf die Bühne: aufgewachsen in Westerstetten, Wirtschaftsstudium, Offizierslaufbahn bei der Bundeswehr, seit 2017 berufsbegleitendes Studium öffentliches Management. Er habe großes Interesse daran, seine Heimatgemeinde zentral mitzugestalten, sagte der 33-Jährige, der keiner Partei angehört. Er sei voller Tatendrang und Energie. Ley nannte drei Vorhaben, kurz-, mittel- und langfristig. Erstens: bei Problemen Infoveranstaltungen, Fachvorträge für die Bevölkerung; zweitens: Was werde aus Nebenraumspange und Feuerwehrgerätehaus, wenn die alte Gemeindehalle in Lonsee abgerissen wird? Überlegungen zur Neuausrichtung der Gemeinde dürften stets erlaubt sein.

Drittens: Wohnraum, Arbeitsplatz, Kultur und Wirtschaft seien die Herausforderungen der Zukunft. Sein Konzept: Ausgliederung der Feuerwehr, Abriss Gerätehaus und Nebenraumspange. Dadurch entstehe eine zentrale Fläche für ein Wohn- und Vereinsgebäude mit barrierefreien Wohnungen und bezahlbaren Eigentumswohnungen für Singles und Paare – realisiert durch die Vergabe an einen Bauträger.

„Viele kennen mich schon“, sagte Kandidatin Inge Höhe, seit 2004 Gemeinderätin, seit 2014 stellvertretende Bürgermeisterin, engagiert in Elternarbeit, Vereinen. Warum sie bei der Wahl am 2. Dezember antritt? „Nach 14 Jahren als Gemeinderätin weiß ich, was als Bürgermeisterin auf mich zukommt“, erklärte die 57-Jährige, die parteilos ist. „Die Aufgabe reizt mich“, betonte sie. Ihr Beruf als Bankerin komme ihr dabei zugute – ob Haushalt, Finanzplanung oder Bauangelegenheiten. Ihr ist es wichtig, „ein Ohr für Probleme der Bürger zu haben“, sie setzt auf „effiziente Abläufe in der Verwaltung“, die Bewahrung der intakten Dorfgemeinschaft, eine Belebung der Dorfmitte, Schaffung von Wohnfläche, Arbeitsplätze in der Gemeinde, Naturschutz.