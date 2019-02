Amtseinsetzung Westerstetter Bürgermeister sicher mehr Kommunikation zu

Westerstetten / Klaus Müller

Für Alexander Bourke hat am Montagabend offiziell die zweite Amtszeit als Bürgermeister begonnen. Er habe sich viel vorgenommen und werde alles daran setzen, die Ideen zum Wohle der Gemeinde umzusetzen, sagte er nach seiner Verpflichtung durch Gemeinderat Ulrich Klingler. „Ich freue mich jedenfalls auf die nächsten acht Jahre – mit verstärkter Kommunikation.“ Mit dieser Bemerkung griff Bourke die Kritik auf, die vor den Wahlen an ihm laut geworden war. So hatte der Amtsinhaber am 2. Dezember die absolute Mehrheit verfehlt, setzte sich aber zwei Wochen später mit 52,7 Prozent gegen den Mitbewerber Kevin Ley durch.

Nun sei es eine der Aufgaben des Bürgermeisters und des Gemeinderats, das in seiner Meinung geteilte Dorf wieder zusammenzuführen, sagte Ulrich Klingler am Montagabend. Zudem stünden außer dem laufenden Neubau der Lonetalhalle und der Inbetriebnahme des Glasfasernetzes weitere Vorhaben an: neues Feuerwehrhaus und neue Bürgerräume. Finanziell habe die Gemeinde beste Voraussetzungen. In Bourkes erster Amtszeit sei bereits viel erreicht worden, ergänzte Gemeinderat Michael Jäckl und nannte das Großprojekt Lonetalhalle sowie neue Wohn- und Gewerbegebiete. Nicht zuletzt im Hinblick auf den demografischen Wandel warteten jedoch weitere Aufgaben, wie die Schaffung altersgerechter Wohnungen und die Sicherung örtlicher Einkaufsmöglichkeiten.