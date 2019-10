Wenn Franz Kurfeß die Weinranken vor seinem Haus am Ortseingang von Vorderdenkental pflegt, kommt es vor, dass Lastwagen in nur einem Meter Entfernung an dem Mann auf der Leiter vorbeifahren. Das schildert Manfred Irtenkauf, der Sprecher des Westerstetter Teilorts. Denn gerade dort, zwischen Kurfe...