Brandschutz Werbung für die Feuerwehr

Laichingen / Joachim Striebel

Um neue Feuerwehrleute zu gewinnen, will die Stadt Laichingen eine Projektgruppe einsetzen. Das hat Bürgermeister Klaus Kaufmann bei der Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr in Feldstetten angekündigt. Die Stadt werde gezielt auf bestimmte Gruppen zugehen. „Wir gehen akribisch jeden Bereich durch“, sagte der Bürgermeister, der auch mehr Frauen für den Dienst in der Feuerwehr gewinnen möchte. Die Öffentlichkeitsarbeit werde forciert. „Ich selber werde mich da nicht verstecken“, sagte Kaufmann, der am Freitagabend auch ein neues Fahrzeug an die Feuerwehr übergab.

Nach dem gültigen Feuerwehr-Bedarfsplan sollte beispielsweise die Abteilung Laichingen aus 65 Aktiven bestehen. Tatsächlich sind es fünf zu wenig. Wie der stellvertretende Kommandant Roman Gürtler in der Delauhalle berichtete, konnte die Zahl im Berichtszeitraum jedoch um vier auf derzeit 60 Leute gesteigert werden. Es gab bereits eine Plakatwerbung.

Tagsüber mehr Leute

Laut Kommandant Gerhard Kölle konnte die bisher mangelnde Tagesverfügbarkeit verbessert werden, indem einige Feuerwehrleute aus anderen Gemeinden und aus den Teilorten, die in Laichingen arbeiten, mit der Stadt-Abteilung ausrücken. Die Stadtverwaltung solle bei Neueinstellungen auf Feuerwehr-Zugehörigkeit achten, forderte Kölle. Das tue sie bereits, sagte Klaus Kaufmann. In jüngster Vergangenheit seien aber vor allem Frauen für den Bereich der Kinderbetreuung eingestellt worden, eine Feuerwehr-Ausbildung gebe es da selten.

Insgesamt zählt die Gesamtfeuerwehr laut Gesamtkommandant Kölle derzeit rund 150 Aktive, darunter sieben Frauen. Die Jugendfeuerwehr zählt 33, die Altersabteilung 19 Mitglieder. In Feldstetten sind 41 Leute aktiv, in Machtolsheim 30 und in Suppingen 23. Von November 2017 bis Oktober 2018 wurde die Feuerwehr 167 Mal alarmiert. Die Zahl der Hilfeleistungen stieg leicht an auf 96, die Zahl der Brandeinsätze war etwas rückläufig (69).

Klaus Kaufmann lobte die Einsatzbereitschaft der Ehrenamtlichen und erwähnte die jüngsten nächtlichen Brände in Suppingen und in Machtolsheim. Ziel der Stadt sei, den guten Ausbildungs- und Ausrüstungsstand der Feuerwehr zu halten. Auch im Haushalt 2019, der wegen der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht erst im März im Gemeinderat eingebracht werden wird, werde sich das niederschlagen, sagte Kaufmann und erwähnte die geplante Beschaffung eines Logistik-Gerätewagens.

Seit 1. November leistet bei der Feuerwehr Laichingen ein hauptamtlicher Gerätewart Dienst. Andreas Zorn, der anderswo bereits reichlich Erfahrung gesammelt hat, stellte sich am Freitagabend vor.

Nach der Hauptversammlung folgte ein für die Wehrleute nicht weniger wichtiger Part: Die offizielle Übergabe des neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs HLF 20 an die Feuerwehr Laichingen. Um einen Landeszuschuss für das „topmoderne und sehr gut ausgestattete Fahrzeug“ zu bekommen, habe es mehrere Anläufe gebraucht, sagte Bürgermeister Kaufmann. Roman Gürtler bezeichnete das Fahrzeug auf MAN-Fahrgestell mit Rosenbauer-Aufbau und Beladung der Firma Barth als „das schlagkräftigste Auto, das wir in Laichingen je besessen haben“. Das 290 PS-Allradfahrzeug mit einem Gesamtgewicht von 15 Tonnen verfügt über Tanks für 2000 Liter Wasser und 125 Liter Schaummittel und hat hydraulisches Rettungsgerät für Verkehrsunfälle an Bord. Es kostet 437 000 Euro und ersetzt zwei alte Fahrzeuge: Das 27 Jahre alte Löschfahrzeug LF 16 und den 23 Jahre alten Vorausrüstwagen.

Roman Gürtler und weitere Kameraden haben viel Zeit investiert, um das neun Personen fassende HLF optimal zu beladen, auch im Blick auf Ergonomie und Arbeitssicherheit. „Auch wenn man nachts um 3 rausgeworfen wird, muss man alles sofort finden“, sagte Gürtler. Eine Besonderheit sei auch die Beleuchtung mit Lichtmast und Flächenleuchten. „Wir machen die Nacht zum Tag“, sagte Roman Gürtler. Den Beweis trat die Feuerwehr bei der Schlüsselübergabe an, die bei Nacht und Nebel vor der Delauhalle erfolgte.