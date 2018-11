Illertissen Werbegemeinschaft: Fusion wäre sinnvoll

Illertissen / Karin Mitschang

Dass der Bund der Selbstständigen (BDS) in Illertissen derzeit keinen Vorstand mehr hat, weil dieser geschlossen nicht mehr zur Wahl angetreten war (wir berichteten), findet Rainer Weikmann traurig und schade. Der Vorsitzende der ebenfalls in Illertissen ansässigen Werbegemeinschaft sagt auf Anfrage, man habe doch viel zusammen versucht und auch auf die Beine gestellt. Die Werbegemeinschaft mit derzeit 62 Mitgliedern sei generell und somit auch jetzt für Mitglieder offen, die zu seinem Verein wechseln wollen. Dass der BDS am Ende ist, glaubt Weikmann allerdings nicht. Zumal der BDS sich von der Bezirksebene aus um willige Mitglieder für einen neuen Vorstand bemühen will. Wie berichtet, werden die etwa 50 Mitglieder zunächst vom Ortsverband in Weißenhorn aus betreut.

Weikmann äußert eine etwas andere Sicht auf die in der Vergangenheit gescheiterten Fusionsgespräche der beiden Illertisser Vereine als die des ehemaligen BDS-Vorsitzenden Erich Ferber. Dieser hatte die Werbegemeinschaft als Grund für das Scheitern eines gemeinsamen Vereins benannt und vermutet, dass es an Einzelpersonen lag. Weikmann dagegen sagt, die Fusion sei schlicht auf der Sachebene gescheitert. „Wir haben uns schon im Detail unterhalten. Das Problem war immer, dass wir ein lokaler Verein für Illertissen sind, und der BDS zum Beispiel Beiträge an den Bezirk- und Landesverband abführen muss.“ Auch wenn ein gemeinsamer Verein im Gegenzug auf Rechtsberatung und Seminare zugreifen kann, habe es einfach nicht zusammengepasst, und so scheiterten die Gespräche immer wieder.

Generell wäre es besser für Illertissen gewesen, wenn man seine Kräfte gebündelt und zusammengegangen wäre, sagt Weikmann. „Auch wir müssen uns sehr bemühen, unsere Mitglieder zu motivieren, zum Beispiel bei Rabattaktionen und dem Schaufenster“, kommentiert der Vorsitzende den Hauptgrund, warum der Vorstand des BDS aufgehört hat: die mangelnde Teilnahme. Die Zahl der Mitglieder, die in beiden Vereinen sind, beläuft sich laut Weikmann übrigens nur auf eine Handvoll.