Die Wiesen an der Weihung sind großflächig durchwühlt. Die Pächter berichten von großen Schäden in diesem Jahr.

Die Weihung fließt südlich des Schnürpflinger Teilorts Beuren durch eine weitläufige Talaue. Die teils asphaltierten Wege laden Spaziergänger und Radfahrer zu Ausflügen ein. Aber auch ganz andere Gäste finden Gefallen an der Idylle: Wildschweine. Kaum eine Wiese, die nicht großflächig durchwühlt wurde.

Besonders schlimm hat es das Flurstück „Reutmähder“ getroffen. Bei etwa 90 Prozent der vier Hektar großen Wiese ist die Grasnarbe umgedreht, als wäre eine Maschine drüber gefahren. „Es gab immer Schäden. Aber so schlimm wie heuer ist es noch nie gewesen“, sagt Anton Aubele, Pächter des Areals. Er kniet mit Anton Renz, Julius Schneider und Dietmar Speidel auf einer weiteren, vom Schwarzwild heimgesuchten Wiese. Als Schneider demonstriert, wie tief die Tiere das Erdreich durchwühlt haben, verschwindet seine ganze Hand in einem der Löcher. Aubele hat es besonders hart getroffen. Auf sechs seiner acht Wiesen wurde das Unterste nach oben gekehrt. Bis die Flächen geglättet sind und wieder schnittreifes Gras gewachsen ist, werde es Sommer, sagt er. Für ihn als Besitzer eines Reiterhofs falle damit der für Pferde besonders wichtige erste Schnitt aus. „Milchbauern wie ich können sich anderweitig behelfen. Aber Anton muss jetzt schauen, wo er zukaufen kann“, sagt Schneider.

Methoden, um Wildschweine fernzuhalten

Warum die Schäden heuer alles bisher Dagewesene übertreffen, können sich die Landwirte nicht erklären. Bislang hätten quasi Hausmittel geholfen, die Schäden in Grenzen zu halten. Speidel zum Beispiel bringt immer wieder Schwefel aus und kann damit die Rotten einigermaßen aus seinen Grundstücken fernhalten. Andere Bauern schwören auf Menschenhaare, die sie von Friseuren besorgen, oder auf frische Schweinegülle. „Das alles klappt nicht immer und total, aber es hilft, die Schäden in Grenzen zu halten“, sagt Speidel.

Was für die Betroffenen angesichts der diesjährigen Schadenslage klar ist: Die Jagdpächter müssen den Jagddruck erhöhen, zum Beispiel mit großangelegten Drückjagden, wie sie andernorts öfter durchgeführt würden. Bereits geregelt sei die Entschädigung. Zuständig ist dafür der Waldbesitzer, der südlich von Beu­ren ausschließlich das Haus Fugger ist. Die Vereinbarungen seien fair gehandhabt worden, bestätigen die vier. Aubele bekommt sogar einen Elektrozaun um den Kreutmähder. „Es bleibt zwar immer auch etwas an uns hängen. Aber das ist in Ordnung, denn wir sind bereit, unseren Beitrag zu leisten“, sagt Aubele.

Der leitende Forstdirektor der fuggerschen Stiftungswälder Hartmut Dauner bestätigt auf Nachfrage die heuer besonders großen Schäden. Ursache sind seines Erachtens die zuletzt ausnehmend satt tragenden Eichen und die in der Folge reichliche „Eichelmast“ und der Mais. Zusammen habe das zu einer Überversorgung an pflanzlichem Eiweiß geführt. Den notwendigen Ausgleich suchten die Wildschweine dann in den Wiesen.

Verständnis für Klagen

Durch den eher milden Winter sei dort mit Engerlingen, Würmern, Schnecken und Mäusen der Tisch reichlich gedeckt gewesen. Das betreffe nicht nur das Weihungstal. „Ich mache zurzeit fast nichts anderes als Schäden aufzunehmen“, sagt Dauner. Da er zugleich studierter Landwirt ist, habe er Verständnis für die Klagen der Bauern: „Solche Schäden sind für beide Seiten ein Ärgernis.“ Er sichert den geforderten „höheren Jagddruck“ zu. Als Waldbesitzer würde die Stiftung mit kleineren Drückjagden reagieren, und von den Jagdpächtern fordert er: „Die müssen jetzt fleißig ansitzen.“