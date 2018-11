Natur Wenn der Wald zur Last wird

Wenn der Wald zur Last wird

Alb-Donau-Kreis / Von Ralf Heisele

Fehlende Ausrüstung, zu alt, gesundheitliche Probleme oder einfach keine Zeit – immer mehr Besitzer können oder wollen sich nicht mehr im ihren Wald kümmern. Die Folgen von ungepflegten Wäldern sind gravierend: Labile Bestände begünstigen den Käferbefall. Das führt zu Wertverlusten und zu Problemen mit den Waldnachbarn. Außerdem sind Besitzer dazu verpflichtet, für die Verkehrssicherheit in ihrem Wald zu sorgen – sprich, dass entlang der Wege keine sturzgefährdeten Bäume stehen.

Hilfe können die Besitzer von der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Ulmer Alb bekommen. Seit 1. November bietet sie als landesweit erste Organisation ihren Mitgliedern einen Waldpflegevertrag an, der mit der Forstdirektion Tübingen abgestimmt ist. „Das ist unser Rundum-Sorglospaket“, erklärt der Vorsitzende Ernst Häge. Die Betreuung reicht von der Pflanzung bis zur Vermarktung und kann auf Wunsch auch ausgeweitet werden. Die ersten Verträge sind bereits an die Interessenten verschickt. Häge ist von dem Angebot überzeugt: Vielen Waldbesitzern ist die Arbeit zu gefährlich oder sie wohnen zu weit weg. Manche hätten den Wald auch geerbt und wissen nun nicht, was zu tun ist. Selbst der „klassische Waldbesitzer“, der Landwirt, habe bedingt durch den Strukturwandel hin zu immer größeren Betrieben kaum mehr Zeit für die Waldarbeit.

Für die Umsetzung des Waldpflegeplans ist FBG-Geschäftsführer Moritz Köhler verantwortlich. Er begutachtet einmal im Jahr sowie bei Bedarf (etwa nach Stürmen oder bei Käferbefall) auch mehrmals den Wald. Aufgrund der Bestandsaufnahme unterbreitet er dem Besitzer einen Wirtschaftsplan, der das Fällen, die Neupflanzung sowie die weitere Pflege umfasst. Hierfür bekommt die FBG ein auf die Flächengröße bezogenes Honorar.

Für die Umsetzung des Plans und für die Vermarktung des Holzes setzt die FBG Forstunternehmen aus der Region ein. Und mit diesen rechnet der Besitzer auch ab – nach dem Verkauf des Holzes bleibt „unterm Strich immer etwas übrig“, sagt Köhler.

Der FBG Ulmer Alb gehören derzeit 1042 Mitglieder an, die zusammen 3800 Hektar Wald besitzen. Die Mitglieder kommen aus dem gesamten nördlichen Alb-Donau-Kreis: Von Heroldstatt bis Asselfingen und von Blaubeuren bis Amstetten. Seit Frühjahr ist die Geschäftsstelle der FBG am Schulplatz in Nellingen.