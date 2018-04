Vortrag Weniger Beton für mehr Natur

Natur und Technik im Einklang

Gewässerentwicklungsprojekte Dass Energiewirtschaft und Naturerlebnis nicht immer ein Widerspruch sein müssen, zeigen die gemeinschaftlichen Gewässerentwicklungsprojekte von Behörden, Verbänden und Stromerzeugern an der Iller. So entstanden zum Beispiel mit dem Projekt „Flussraum Iller“ zwischen Altrusried und Legau naturnahe Uferbereiche, ein neues Auengewässer, eine Fischbeobachtungsstation und ein Tretbecken. An der Staustufe Legau wurde zudem eine 80 Meter lange Hängebrücke mit Aussichtsturm gebaut. Ähnliche Strukturen könnten in den kommenden Jahren auch an der Unteren Iller entstehen, um den Fluss noch erlebbarer zu machen.