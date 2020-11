Kein Wunder, dass Hansjörg Bayer den größten Steinmeteorit Deutschlands zunächst nur schwer erkannte, als er ihn 1989 zufällig in seinem Garten fand: Der Klumpen, der jetzt den Namen „Blaubeuren“ trägt, befand sich seit 10.000 Jahren in Weiler in der Erde. Deshalb besitzt er auch nicht d...