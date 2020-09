„Ich habe so viele Stücke gemacht“, sagt der 65-jährige Gitarrenlehrer Reinhold Lehmuth. Rund 250 Lieder habe er in den letzten Jahrzehnten komponiert, und die will er jetzt nach und nach veröffentlichen. Letztes Jahr hat er bereits sein zweites Gitarrenbuch „King Pinguin“ herausgegeben....