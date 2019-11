Das eisblaue Kleidchen an der Kleiderpuppe fällt in der Weihnachtsausstellung im Ehinger Museum als erstes auf. Die Ehingerin Elfriede Brunner und ihre Tochter hatten diese mit feiner Nadel gestrickten Outfits auf dem Ehinger Groggensee und in Eissporthallen spazieren getragen. Die Fotos in Vitrine...