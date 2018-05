Gemeinderat Weidenstetten kauft Grundstück für Kita

Weidenstetten / Petra Lehmann

Nachdem sich der Gemeinderat Ende April für den Neubau eines Kindergartens ausgesprochen hatte, ist nun der nächste Schritt getan: Die Gemeinde Weidenstetten hat eine Parzelle zwischen der Grundschule und dem Baugebiet „Gernäcker“ erworben. Da dieses Grundstück noch zum Außenbereich gehört, muss nun baurechtlich die Voraussetzung für die Errichtung der geplanten Kindertagesstätte geschaffen werden. Deshalb beschlossen die Räte in ihrer jüngsten Sitzung eine sogenannte „Abrundungssatzung Dorfwiesen“, die das Grundstück in den Innenbereich einbezieht. Es kann somit unter Auflagen bebaut werden. Der neue Kindergarten soll rund drei Millionen Euro kosten und in zwei bis drei Jahren fertig sein.