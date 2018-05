Betreuung Weidenstetten baut neuen Kindergarten

Weidenstetten / josi/ts

In der Nähe von Grundschule und Dorfwiesenhalle wird die Gemeinde Weiden­stetten einen neuen Kindergarten bauen. Der Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für das auf etwa drei Millionen Euro geschätzte Vorhaben ausgesprochen. „Ich weiß, dass das finanzielll eine heftige Geschichte wird“, sagte Bürgermeister Georg Engler. Aber der ebenfalls erwogene Umbau des bestehenden Kindergartens an der Gartenstraße berge womöglich nicht absehbare Kostenrisiken. Die Verkkehrssituation und Erweiterungsmöglichkeiten sprächen ebenfalls für den neuen Standort. Im Interesse der Gemeinde sei es ferner, den Betreuenden attraktive Arbeitsplätze anzubieten. Erzieherinnen seien sehr gefragt und „schauen sich sehr genau an, wo sie hingehen“, sagte Engler.

Geplant ist ein Kindergarten mit Platz für vier Gruppen, darunter eine Krippengruppe für Kleinkinder. Das jetzige Kindergartengebäude soll nach Fertigstellung des Neubaus verkauft werden. Das dürfte Engler zufolge in zwei bis drei Jahren der Fall sein. Bis Jahresende hofft Engler auf die Einrichtung einer Krippe mit zehn Plätzen, dazu wiell die Gemeinde ein Wohnhaus anmieten und umgestalten. Diese Übergangslösung ist notwendig, denn im Weidenstetter Kindergarten werden nur Kinder ab zwei Jahren betreut, und in der Gemeinschaftskrippe in Neenstetten sind die Plätze knapp.