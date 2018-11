Beratung Wegweiser durch die Bildungslandschaft

Alb-Donau-Kreis / Franz Glogger

Bildung findet in der Schule statt. Mit dieser eingeschränkten Sicht will das Bildungs- und Beratungsportal (Biba) aufräumen. Heike Leppert, die Leiterin des Regionalen Bildungsbüros, hat kürzlich beim ersten Bildungsforum im Landratsamt auf diese neue Webseite hingewiesen. Etwa 100 Vertreter von Schulen, Kindertagesstätten, Vereinen, Kommunen und von der Handwerkskammer – allesamt so genannte Bildungsakteure – waren zu dem Meinungsaustausch gekommen.

Das Bildungs- und Beratungsportal ist vergangene Woche online gegangen und fasst alle entsprechenden Angebote im Alb-Donau-Kreis zusammen. In erster Linie sollen Schüler, Eltern und Lehrkräfte angesprochen werden. Das Portal besteht aus drei Säulen: Bildungsatlas, Beratungsatlas und Schulnavi. Angezeigt werden die Einrichtungen, die jeweiligen Standorte und die Internetpräsentationen. „Ihre Schule erscheint so, wie sie sich präsentiert. Halten Sie sie also aktuell“, sagte Landrat Heiner Scheffold. Allerdings hat das Schulnavi offenbar noch Startschwierigkeiten, gestern jedenfalls ließ es sich nicht öffnen.

Ergänzt wird das Portal durch „Integreat“. Dieser zusammen mit einem externen Anbieter entwickelte „digitale Alltagsguide“ richtet sich an neu in den Alb-Donau-Kreis zugewanderte Personen. Die kostenlose App kann auf das Smartphone geladen werden und informiert mehrsprachig zum Beispiel über Behörden, Anlaufstellen und Besonderheiten des Landkreises.

Heike Leppert wies darauf hin, dass das Portal keinesfalls die persönliche Beratung ersetze. „Wir können nur die Wege darlegen“, sagte Leppert. Darüber hinaus bat sie um Verständnis, wenn noch nicht alles perfekt sei. Die Leiterin des Bildungsbüros bat um Hinweise und Verbesserungsvorschläge, Wortmeldungen blieben jedoch aus.

Das sei angesichts eines solch umfassenden Werkes nicht anders zu erwarten, sagte Scheffold. „Das war so, als sich die Regionale Steuerungsgruppe das erste Mal traf. Da wurde es auch bald lebhafter.“ Er sei von der Bildungsregion überzeugt. Die ersten Ergebnisse zeigten bereits, „welchen Mehrwert die Region haben kann“. An das Team des Bildungsbüros gewandt sagte der Landrat: „Es ist eine unglaubliche Leistung. Wer mir gesagt hätte, dass wir in nur einem Jahr schon so weit sind, dem hätte ich das nicht geglaubt.“

Info Das Bildungs- und Beratungsportal ist zu finden unter der Webadresse www.biba.alb-donau-kreis.de