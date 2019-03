Landwirtschaft Wegfall eines Großauftrags bewältigt

Setzingen / Petra Laible, Julia Hawener

Wie gut es für den Maschinenring Ulm­-Heidenheim derzeit läuft, sieht man daran, dass der landwirtschaftliche Verein mit seinen Tochtergesellschaften 2018 den Wegfall eines rund eine Million Euro starken Auftrags auffangen konnte. Die Umsatzentwicklung des etwa 1100 Mitglieder zählenden Maschinenrings sei positiv, bemerkte der Vorsitzende Christian Wittlinger kürzlich bei der 58. Mitgliederversammlung in der Birkenfeldhalle in Setzingen. Der Umsatz habe sich 2018 auf knapp acht Millionen Euro belaufen. Ohne den Millionenauftrag: Der Dienstleister hatte zuvor im Landkreis Göppingen alle Kompostplätze des Kreises betreut, 2017 sei der Auftrag neu ausgeschrieben und 2018 an einen großen kommunalen Müllentsorger aus dem Stuttgarter Raum vergeben worden, erklärte Wittlinger auf Nachfrage. Doch dem Maschinenring geht die Arbeit nicht aus. Er beschäftige mit seinen Tochtergesellschaften, der gewerblichen Agrar-Dienstleistungs GmbH, und der gemeinnützigen BHD-Sozialstation GmbH, 150 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit. „In der Region wird viel umgesetzt“, die Gemeinden, die in Projekte investieren, würden zunehmend Aufgaben des Bauhofs nach außen vergeben, um nicht dauerhaft Personal bereitstellen zu müssen. Auch auf der Großbaustelle an der A 8 sind Mitarbeiter beschäftigt.

Vertrag über zehn Jahre

Seit Dezember 2018 ist der Kompostplatz in Lonsee-Halzhausen geöffnet, den der Maschinenring für knapp 400 000 Euro erweitert hat und nun betreibt – mit den Gemeinden Amstetten, Beimer­stetten, Lonsee, Weidenstetten und Westerstetten wurde bereits ein Vertrag über zehn Jahre geschlossen, in Dornstadt wird der Gemeinderat voraussichtlich am 11. April über die Zusammenarbeit abstimmen. Die Landwirte müssten sich immer größeren Herausforderungen stellen: Anforderungen der Region, neue globale Handelsströme, Umweltschutzregulierungen und auch das Tierwohl würden in der Öffentlichkeit stark diskutiert. Umso wichtiger seien Zusammenhalt, individuelle Unterstützung sowie „die Hilfe zur Selbsthilfe“ – genau das biete der Maschinenring seinen Mitgliedern seit 58 Jahren, sagte Wittlinger. Die 2017 erlassene neue EU-Düngeverordnung, die dazu beitragen soll, dass die Nitratwerte in den Gewässern sinken, bereite vielen Sorge. Er nennt ein Beispiel: Um die Gülle ordnungsgemäß bodennah ausbringen zu können, sei ein Fass mit einem teuren Verteiler erforderlich. Die Kosten liegen zwischen 80 000 und 100 000 Euro. Zu viel für die meisten Landwirte.

Zu teuer für Einzelne

Weshalb der Maschinenring 2017 eine kleine Aktiengesellschaft gründete, die MR Ulm-Heidenheim AG, um den Landwirten in Gruppen solche Anschaffungen zu ermöglichen – diese bezahlen über Anteile an der AG und die Nutzung.

Ein anderer Punkt: Mitarbeitermangel. Zum Beispiel in der Sozialstation des Maschinenrings. Die auf rund 50 Fachkräfte angewachsene Station werde aufgrund rechtlicher Verbesserungen wie dem Pflegestärkungsgesetz viel häufiger von Familien außerhalb der Landwirtschaft angefragt. „Wir dürfen nur gelernte Hauswirtschafterinnen beschäftigen“, erklärt Wittlinger. Diesen Beruf erlernten aber nicht mehr viele, weshalb der Maschinenring Einsteigerinnen die Qualifikation finanziere.

Im Bereich Landschaftspflege habe der Maschinenring früher die Mitarbeiter bei Landwirtssöhnen- und töchtern finden können – heutzutage nicht mehr. „Wer diesen Beruf erlernt, hat so einen großen Hof, dass er dafür keine Zeit mehr hat.“ Deshalb werde auf ausländische Mitarbeiter aus Rumänien und Kroatien zurückgegriffen – zum gleichen Lohn. Zwölf Mitarbeiter sind zuständig für die Hilfe von landwirtschaftlichen Betrieben: „Momentan sind wir gut aufgestellt, aber wir suchen auch ständig an der Berufsschule.“

Zudem ist die Stelle eines Assistenten der Geschäftsführung ausgeschrieben: Dieser solle zu 50 Prozent die bundesweiten Forschungsprojekte „hyserv“ und „mr-digital“ zur Digitalisierung in der Landwirtschaft begleiten, die jetzt anlaufen – als „neutraler Ansprechpartner“ unabhängig von den Herstellern, sagt der Vorsitzende. Dabei gehe es auch um das wichtige Thema Datensicherheit.