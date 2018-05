Touristik Wege des Wassers

Hütten / jos

Eine Schmiechtal-Radtour bietet das Biosphären-Informationszentrum Schelklingen-Hütten am Sonntag, 3. Juni, an. Dabei besteht für Interessierte die Möglichkeit unter der Leitung von Albguide Susanne Volzer mit dem Fahrrad die Wege der historischen Albwasserversorgung zu erkunden. Unterwegs wird am ehemaligen Pumpwerk in Teuringshofen Halt gemacht. Die Teilnehmer erfahren Details über die Entstehung der Albwasserversorgung. Anschließend wird zum ersten Hochbehälter der Albwasserversorgung und einer alten Hüle geradelt. Die Tour startet um 10 Uhr am Infozentrum und dauert rund sechs Stunden. Mitzubringen sind Vesper, Getränke und eigenes Rad. Kosten: Erwachsene 7 Euro, Kinder ab 6 Jahren 3,50 Euro. Anmeldung bei Susanne Volzer bis 2. Juni unter Tel. (07389) 15 79 oder per Mail an susanne.volzer@t-online.de.

Im Informationszentrum in Hütten ist noch bis 31. Mai die Ausstellung der Malerinnen Brigitte Buck-Jäger und Ute Weckwert zu sehen.