Versorgung Wasserpreis bleibt gleich

Blaustein / Helga Mäckle

Das wird die Bürger am Wirtschaftsplan 2018 der Wasserversorgung Blaustein am meisten interessieren: Der Kubikmeter Wasser kostet weiter 2,20 Euro. Damit ist der Wasserpreis seit 2010 konstant. Wie Martin Grupp, Fachbereichsleiter der Finanzverwaltung, im Gemeinderat berichtete, hat der Eigenbetrieb im Jahr 2017 gut 700 000 Kubikmeter Wasser eingekauft: Vom Zweckverband Albwasserversorgungsgruppe III, der Wippingen versorgt und vom Zweckverband Ulmer Alb, der die restlichen Ortsteile und die Kernstadt beliefert. „Obwohl neue Wohngebiete dazu gekommen sind, hat sich unser Wasserkauf in den vergangenen zehn Jahren nicht groß erhöht.“

Hohe Wasserverluste

Von diesen 700 000 Kubikmetern sind allerdings knapp 118 000 nicht beim Verbraucher angekommen. Der Wasserverlust im Wert von 260 000 Euro sei mit 14,5 Prozent „sehr hoch“ erklärte Grupp. Ein großer Teil ist bei den 47 Rohrbrüchen im Stadtgebiet verloren gegangen: Mit 15 Rohrbrüchen stand Klingenstein 2017 an der Spitze der Negativliste, gefolgt von Wippingen mit zehn. Die Anzahl der Rohrbrüche in der Stadt ist seit Jahren relativ konstant: „Aber es gibt halt kleine und richtig große.“ Der städtische Eigenbetrieb investiere regelmäßig ins Leitungsnetz – in diesem Jahr, unter anderem in der Winterhalde in Ehrenstein und im Mahdweg in Weidach.

Grupp wies darauf hin, dass die Wasserversorgung seit einigen Jahren Gewinne erziele, die in die Gebührenkalkulationen eingerechnet werden. Dieses Jahr aber nicht: 470 000 Euro werden investiert. Darunter ist ein erster Anteil für die neue Entkalkungsanlage der Wasserversorgung Ulmer Alb: Der Bau der drei Millionen Euro teuren Anlage beim Wasserwerk in Ehrenstein soll im Sommer beginnen.