Energie Wasserkraft: Betreiber zweifeln am Willen zur Wende

Beiningen / Thomas Vogel

Kurz vor dem Mittagessen steht Maselheims Bürgermeister Elmar Braun auf der Bühne, erster grüner Bürgermeister in Baden-Württemberg, 1991 erstmals gewählt, und einer, der die Energiewende in seiner 4500-Einwohner-Gemeinde im Kreis Biberach sehr konsequent umsetzt – mit einer Bürgerenergiegenossenschaft. Das Umweltministerium wird von einem grünen Minister geführt, doch jetzt kann Braun nicht anders, als an eben jenem harsche Kritik zu üben. Der Kommunalpolitiker zweifelt am ernsthaften Willen zur Energiewende, sieht übermächtige Bürokraten am Werk, gegen die selbst ein Ministerpräsident nichts ausrichten könne. Selbstverständlich habe er Winfried Kretschmann in der Sache kontaktiert. Die beiden sind per Du und seit langem befreundet.

Braun spricht vor der „Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke Baden-Württemberg“. Auf deren Jahresversammlung in Beiningen. Das Beispiel, das der rührige Kommunalpolitiker anführt, bündelt die Probleme vieler der „kleinen“ Wasserkraftwerker. In seiner Gemeinde sollte eine kleine, aber verfallene Anlage am Flüsslein Dürnach reaktiviert werden, die bereits 1880 erstmals Strom geliefert hatte. „Bei nötigen Investitionen in Höhe von 200 000 Euro hätten wir gerade eine schwarze Null schreiben können bei entsprechender Bezuschussung“, sagt Braun. Doch aus dem Plan wurde nichts. Warum? Weil der Fischereibeauftragte des Regierungspräsidiums systematisch Steine in den Weg gelegt habe. Er forderte ein Umgehungsgerinne für Fische, das die Hälfte des Wassers gekostet hätte. Bei einer solchermaßen reduzierten Wassermenge hätte die Anlage dann „11 000 Euro Defizit“ gemacht pro Jahr. „Sämtliche Kompromisse wurden abgelehnt“, ärgert sich Braun.

So wie Braun sehen sich viele der in dem Verband organisierten Kleinkraftwerk-Betreiber unter politischem Druck. 20 Jahre habe man mit den Behörden gerungen, „bis die Modernisierung unserer Anlage genehmigt war“. Sagt Martin Renn, Vorstandsmitglied der Vereinigung und für die Kraftwerke der Firma Reiter unter anderem in Rechtenstein (Alb-Donau-Kreis) zuständiger Mitarbeiter. Der finanzielle Kraftakt wurde schließlich gestemmt, obwohl die gewünschte Höherstauung der Donau abgelehnt worden sei.

Anderswo aber würden längst anstehende Investitionen wegen der bestehenden Unsicherheiten – auch betreffs der Verlängerung der Genehmigungen – zurückgehalten, berichten die Mit-Vorstände Josef Dennenmoser und Helmut Krieg. Auch, weil sich die Banken bei Anlagen ohne das so genannte „Altrecht“, das den Bestandsschutz sichert, sehr zugeknöpft zeigten. Für Renn, der seit Jahren Dutzende Kraftwerke verwaltet, steht fest, dass die Politik der Landesregierungen die Interessen der Fischereiverbände und Sportfischer favorisiere, die Kleinwasserkraftanlagen aber systematisch benachteiligt würden. Erkennbar auch daran, dass es bei der Modernisierung von Anlagen unter 100 Kilowatt keine Zuschüsse mehr gebe. Darunter fallen etwa 1300 der insgesamt knapp 1800 Wassertriebwerke in Baden-Württemberg. Dabei erhalten die Bürgerstromerzeuger in Maselheim für ihre Kapitaleinlagen zwischen drei und 4,5 Prozent Rendite im Jahr. „Ist doch auch was heutzutage“, sagt deren Aufsichtsratsmitglied Braun. Und die ökologischen Vorteile fielen dabei völlig unter den Tisch.

Ein Grund dafür liegt für Julian Aicher, den Pressesprecher der Vereinigung, darin, dass Hunderte von Kleinstbetrieben aufgrund ihrer geringen Leistung unter der Wahrnehmungsschwelle der Landespolitik lägen. Dabei sei die Versorgung von drei, vier Haushalten doch auch was, ergänzt Braun. Er sehe nur Hemmnisse – auch bei der Windkraft.

Konkret fokussiert sich die Kritik des Verbandes derzeit auf den Wasserkrafterlass Baden-Württembergs. Renn sieht die Kraftwerkbetreiber zu Unrecht an den Pranger gestellt, wenn nach den Ursachen für den Rückgang der Fische in Fließgewässern gefahndet wird. „Die Einleitung von Schadstoffen, Chemikalien, resistenten Keimen oder die Überdüngung der Felder wird dabei systematisch ausgeblendet.“ Auch den Besatz mit Raubfischen sieht er als kritisch an.