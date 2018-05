Finanzen Warmer Geldregen für Kommunen

Neue 400-Meter-Laufbahn und Zuschüsse für Sporthallen-Sanierungen

Sportstätten Man könnte fast meinen, das Land hatte gestern die Spendierhosen an. Denn neben der Städtebauförderung wurden in Stuttgart auch 17,7 Millionen Euro für den kommunalen Sportstättenbau 2018 verteilt. Gut 300 000 Euro davon fließen in den Alb-Donau-Kreis: Die Stadt Blaustein erhält auch hier den höchsten Zuschuss, nämlich 240 000 Euro für den Neubau einer 400-Meter-Rundanlage im Robert-Epple-Stadion. In Ehingen profitieren zwei Sanierungsmaßnahmen: zum einen die der Sporthalle im Ortsteil Kirchbierlingen mit 38 000 Euro, zum anderen die der Albhalle in Granheim mit 23 000 Euro.