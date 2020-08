Am Ufer der Schmiech in Hütten steht ein Mann und schöpft Wasser aus dem Bach. An der steilen alten Steige nach Justingen legt sich ein Ochse ins Zeug, um einen mit zwei Fässern beladenen Karren zu ziehen. Die Kunstwerke aus Metall erinnern an die Zeit, als das kostbare Nass noch mühsam von Mensch und Tier auf die trockene Alb befördert werden musste. Oben in Justingen dann das dritte von Markus Kempf geschaffene Kunstwerk: Es zeigt die beiden Männer, die es vor 150 Jahren gegen Widerstände geschafft haben, Wasser den Berg hinauf fließen zu lassen: den Justinger Bürgermeiser Anton Fischer und den Ingenieur Karl Ehmann. Die Figuren sind die neuen Attraktionen entlang der von den Albvereins-Gruppen Justingen/Ingstetten und Hütten ausgewiesenen „Albwassertour“. Die Rundwanderung ist die Nummer 1 in dem demnächst erscheinenden Buch „Wasser für die Alb“ von Volker Korte und zählt zu den ausgewählten Touren, die die SÜDWEST PRESSE in einer Sommerserie vorstellt.

Sie führt zu Einrichtungen der Albwasserversorgungsgruppe 8 Justingen-Ingstetten-Hausen, die als erste in Betrieb ging. Korte spricht von der „Mutter aller Versorgungsgruppen“. Am 18. Februar 1871 sprudelte erstmals Wasser aus einem Hahn in Justingen.

Die „Albwassertour“ beginnt in Schelklingen-Hütten, das auch mit Bus und Bahn erreichbar ist. Sie führt entlang der Schmiech nach Talsteußlingen mit seiner ehemaligen Getreidemühle, deren großes Wasserrad einen Blickfang bildet. Über die Schmiech und die Bahnline geht es zum historischen Pumpwerk Teuringshofen. Es folgt der Anstieg nach Justingen, wo die Wanderer auf dem ehemaligen Hülenplatz auf die erst vor einer Woche aufgestellten Figuren treffen. Weiter führt die Route zum ehemaligen Wasser-Hochbehälter „Sandburren“, dem ersten Hochbehälter der Albwasserversorgung. Ein Rastplatz lädt zur Pause ein. Danach geht’s hinab zum Ausgangspunkt nach Hütten

Behälter im Dornröschenschlaf

„Er war total eingewachsen", berichtet Markus Kempf, der stellvertretende Vorsitzende der Albvereins-Ortsgruppe Justingen-Ingstetten. Der Verein schnitt das ehemalige Wasserreservoir frei. Und kam auf die Idee, „mehr draus zu machen" aus dem Thema Albwasserversorgung. Markus Kempf, sein Vereinskamerad Wolfgang Koller und Rolf Herzog von der Albvereinsgruppe Hütten legten eine Rundtour fest (Internet: https://justingen.albverein.eu/albwassertour /). Vor drei Jahren stellten sie an neun Stationen jeweils eine oder zwei Info-Tafeln auf. Selbstverständlich auch am Pumpwerk in Teuringshofen.

Das Häuschen und die historischen Pumpen sind zum Wahrzeichen der Albwasserversorgung geworden. Von dort aus wurde 1871 erstmals Wasser auf die Alb gedrückt, und zwar über eine Höhendifferenz von 165 Metern. Über eine großes Wasserrad, das mitten im Maschinenraum stand, wurde die Pumpe angetrieben, auch das Trinkwasser wurde direkt aus der Schmiech entnommen. Die Leitung mit einem Durchmesser von 115 Millimetern wurde mit mehreren Rückschlagklappen versehen. „Sonst hätte das Wasser zu stark auf die Pumpe gedrückt“, weiß Markus Kempf. In Senkungen wurden zudem Schlammkästen eingebaut, die regelmäßig gereinigt werden mussten. „Karl Ehmann musste das alles erfinden“, sagt Kempf, der über die Pionierleistung des Ingenieurs von damals staunt. Auch über die Termin- und Kostengenauigkeit.

Innerhalb von weniger als einem Jahr war alles fertig, zu geringeren Kosten als veranschlagt. Kempf hat im Staatsarchiv Karl Ehmanns „Nachkalkulation“ gesehen. Die endet mit einer Einsparung von 35 Gulden und 27 Kreuzern. Laut Kalkulation sollten die Einrichtungen der Albwasserversorgungsgruppe für die Orte Justingen, Ingstetten und Hausen 84 000 Gulden kosten. Zunächst war von 100 000 Gulden ausgegangen worden. Ennabeuren, Sontheim und Feldstetten sollten mit versorgt werden. Denen war die neue Sache aber nicht geheuer, sie sprangen ab.

Wasserentnahme geregelt

Widerstände hatte es auch im Schmiechtal gegeben. Bauern befürchteten, nicht mehr genügend Wasser für die Felder abzubekommen. Im Staatsarchiv wird eine „Wässerordnung“ aufbewahrt, die genau regelt, wann welcher Bauer und wann das Pumpwerk Wasser entnehmen durfte.

Das ist Geschichte. Ebenso das Pumpwerk Teuringshofen. Seit 1965 kommt das Wasser für Justingen, Ingstetten und Hausen aus der Fassung „Schwarzer Weiher“ bei Gundershofen, bis 1971 wurde Teuringshofen noch versorgt. Die Pumpen lassen sich zur Demonstration noch bewegen. Markus Kempf führt das Besuchern vor und erzählt ihnen manches von der alten Technik. Am 16. und am 30. August jeweils von 13 bis 17 Uhr wartet er im Pumpwerk auf neugierige Fragen.

Genaue Tour-Beschreibung

Hier die vollständige Tourbeschreibung von Volker Korte:

Wir beginnen hier die Tour in Hütten, zu dem wir mit dem Bus (DING-Linie 333, Haltestelle Hütten oder Hütten Bahnhof) oder mit der Schwäbischen Albbahn (DING-Linie R31, Haltestelle Hütten) gelangen können. Wir gehen in die Ortsmitte und folgen vom Heimatmuseum in Hütten zunächst dem Schwäbische-Alb-Oberschwaben-Weg (Hauptwanderweg HW 7 des Albvereins), der uns über die Schmiech bringt. An der Brücke vereinigt er sich mit dem Schwäbische-Alb-Südrand-Weg (HW 2) und führt dann aus Hütten heraus in östliche Richtung. Kurz nach Hütten biegt der HW 7 rechts ab; wir bleiben dem HW2 treu, auf dem wir bald Talsteußlingen mit seiner ehemaligen Getreidemühle und dem früheren Gasthof „Löwen“ erreichen. In diesem verbrachte der Dichter Viktor von Scheffel mehrfach seinen Urlaub.

Wir folgen dem HW 2 bis zur Bahnlinie. Dort biegen wir scharf links ab, folgen der Bahnlinie, überqueren die Schmiech und biegen dann nach einer kurzen Strecke nach rechts über die Bahnlinie ab. Dann wenden uns auf etwa halber Strecke zur Straße hin auf einen Weg nach rechts. Danach biegen wir wieder nach kurzer Strecke nach links ab und gelangen zur Straße, der wir bis zum Hinweisschild auf das Pumpwerk Teuringshofen folgen. Dort ist auch eine Informationstafel.

Nach der Informationsrunde wandern wir zunächst ein kurzes Stück zurück und dann erst halb rechts, dann scharf rechts durch den Wald den Berg hinauf. Oben angelangt verlassen wir den Hangwald, halten uns links und biegen wenig später nochmal links ab, bis wir einen kleinen Wald erreichen, in dem wir uns nach rechts wenden und den wir der Länge nach durchqueren. Am Ende dieses Waldes gehen wir nach links bis zu einem Kruzifix (schöne Aussicht), von dem aus wir rechts nach Justingen weiterwandern. In Justingen kommen wir zunächst an den Platz der früheren Hüle (mit Gedenkstein). Weiter geht es Richtung Kirche (mit Stauferstele), zu der wir auf die Straße in Richtung Hütten nach links abbiegen. Ein Besuch der St. Oswaldkirche ist empfehlenswert.

Hier sind wir wieder auf dem HW 7, dem wir weiter folgen und die Straße nach Hütten halb rechts verlassen. Vom Sportplatz sehen wir schon den „Sandburren“. Dort befindet sich der erste Hochbehälter der Albwasserversorgung, den wir über ein paar wackelige Stufen erklimmen, und auf dem wir noch die früheren Zu- und Abflüsse erkennen können. Dort ist auch ein schöner Rastplatz.

Wir gehen noch ein kurzes Stück auf dem HW 7, dann biegen wir nach links ab. Es geht immer geradeaus, bis wir die Landstraße erreichen, die wir überqueren und nach einer kurzen Wegstrecke nach links verlassen. Ein Stück geht es wieder geradeaus, bis wir am Waldrand nach rechts abbiegen und uns mit einem folgenden rechts-links Haken talwärts orientieren. An einigen Stellen ist vor allem bei Nässe Trittsicherheit gefordert. Bevor wir das Heimatmuseum in Hütten erreichen, lohnt sich auch noch ein Abstecher zur Kirche. Einkehrmöglichkeit gibt es in Hütten gleich gegenüber dem Museum.