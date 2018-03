Pädagogik Waldkindergarten

Merklingen / Joachim Lenk

Beimerstetten, Erbach, Ulm, Deggingen (Landkreis Göppingen) und Bad Urach (Landkreis Reutlingen) haben bereits einen Waldkindergarten. Das ist ein Kindergarten ohne Dach und ohne Wände. Die Jungs und Mädchen werden dort das ganze Jahr über in freier Natur betreut. Solch eine Einrichtung soll sich nun auch in Merklingen etablieren. Das wünscht sich eine kleine Gruppe von engagierten Müttern und Vätern rund um den Sozialpädagogen Martin Föhl-Pachot. „Die naturnahe Erziehung unserer Kinder ist uns wichtig. Deshalb machen wir uns für einen Waldkindergarten auf der Laichinger Alb stark“, sagt Föhl-Pachot.

Zusammen mit drei Mitstreiterinnen stellte Föhl-Pachot am Dienstagabend das Konzept dem Gemeinderat in Merklingen vor. „Wir wollen das Betreuungsangebot der Gemeinde um ein attraktives Angebot erweitern“, sagte Beatrice Danzer, die gelernte Erzieherin ist. „Dann hätte Merklingen ein konkurrenzloses Unikat im Umkreis von mindestens 20 Minuten Fahrzeit.“

Wegenutzung regeln

Der Kindergarten, so die Planung, wird in freier Trägerschaft geführt. Deshalb sind die Initiatoren gerade dabei, den „Waldkindergarten Merklingen“ ins Vereinsregister eintragen zu lassen. Dennoch sei man auf die Unterstützung der Gemeinde angewiesen, sagte Föhl-Pachot. „Nicht nur, weil wir alle Frischlinge sind.“ In Sachen Wegenutzung, Winterdienst und einer Notunterkunft bei extremen Wetterverhältnissen müsse der Förderverein auf die Gemeinde zurückgreifen können.

Derzeit werde ein Finanzplan aufgestellt, um eine Betriebserlaubnis zu bekommen. Außerdem läuft noch die Suche nach einem geeigneten Gelände und einem entsprechend großen Bauwagen. Wenn alles nach Plan läuft und „alle Hausaufgaben gemacht sind“, soll der alternative Kindergarten bereits im Sommer seine Pforten unter freiem Himmel öffnen.

Bislang haben die Initiatoren vier Zusagen von Interessenten. Sie wissen, dass diese Zahl an Kindern „etwas mager“ ist. Beatrice Danzer zeigt sich aber zuversichtlich, dass sich noch andere Eltern an sie wenden werden. Geplant ist, am Anfang die Betreuungszeit von 8 Uhr bis 12.30 Uhr festzulegen. Die Höhe der Betreuungskosten steht noch nicht fest. Sie sollen auf keinen Fall niedriger ausfallen als die in gewöhnlichen Kindergärten.

Bürgermeister Sven Kneipp, der sich mit einigen Gemeinderäten bereits im Waldkindergarten in Beimerstetten umgesehen hat, findet die Idee nicht schlecht. „Initiativen von Eltern haben in der Vergangenheit schon viel bewegt.“ Deshalb könne er sich auch eine Unterstützung durch die Verwaltung vorstellen. Jetzt müssten jedoch erst noch alle „sonstigen Details“ geklärt werden, um entsprechende Zusagen machen zu können.

So sieht es auch der Gemeinderat. Günter Frohring fragte nach, ob das Projekt gestorben sei, wenn sich die Gemeinde nicht beteilige. „Das wissen wir nicht“, antwortet Martin Föhl-Pachot achselzuckend. „Wird auch an eine Ganztagesbetreuung gedacht?“, wollte Hans-Jürgen Betz wissen. Nein, antwortete Beatrice Danzer. Sie könne sich jedoch vorstellen, dass die Kinder, die den ganzen Tag eine Aufsicht benötigen, nachmittags dann in den örtlichen Gemeindekinderkarten gehen.