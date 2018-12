Finanzen Wald wirft Gewinn ab

Merklingen / lejo

Der jährliche Rechenschaftsbericht über den Merklinger Gemeindewald, der knapp 140 Hektar groß ist, lässt Freude im Rathaus aufkommen. Wenn nichts Außerplanmäßiges mehr passiert, bleibt am Jahresende, wenn man die Erlöse mit den Ausgaben gegenrechnet, ein Überschuss von knapp 10 500 Euro in der Kasse. Der geplante Holzeinschlag von 700 Festmetern werde beinahe zu 100 Prozent vollzogen, informierte Revierförster Timo Allgaier am Dienstagabend den Gemeinderat. „Wir sind noch mal mit einem blauen Auge davongekommen“, sagte Allgaier und erinnerte dabei an den trockenen Sommer, das Eschentriebsterben und den Borkenkäfer. Heuer seien rund 200 Festmeter „Käferhölzer“ befallen.

Weniger Pflanzungen

Bei den geplanten Ersatzpflanzungen, die zu Jahresbeginn noch mit 4600 Stück angegeben wurden, kam man 2018 nur auf 2425. Das entspricht etwa 65 Prozent. Deshalb seien im kommenden Jahr anstatt der vorgesehenen 3000 Neuanpflanzungen 700 mehr eingeplant. In erster Linie Eichen und Douglasien. 2019 sollen abermals 700 Festmeter Holz eingeschlagen werden. Zudem plant Allgaier eine Jungbestandspflege auf 0,6 Hektar Waldfläche. Wenn alles nach Plan läuft, bleibt Ende 2019 ein Überschuss von knapp 7500 Euro für die Gemeindekasse übrig, fügte der Merklinger Revierförster abschließend hinzu.