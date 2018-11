Jahresrechnung Wain: Gewerbesteuer im Plus

Wain / Manuela Rapp

Überraschte Gesichter im Wainer Gemeinderat – und das lag an Kämmerer Horst Dürr, der dem Gremium kürzlich die endgültigen Haushaltszahlen für das Jahr 2017 präsentiert hat. Statt der geplanten rund 820 000 Euro hat die Kommune tatsächlich 1,45 Millionen Euro an den Vermögensetat zuführen können. Das sind sage und schreibe 629 000 Euro mehr als vorgesehen. Der Grund dafür? In erster Linie die Gewerbesteuer, wie Dürr erklärte: „Die ist sehr, sehr hoch ausgefallen, ich weiß nicht, ob sie jemals so hoch war.“

Durch diese positive Entwicklung haben sich die Zahlen ziemlich verändert. So beträgt der Verwaltungshaushalt, also alle regelmäßig wiederkehrenden Ein- und Ausgaben, nun insgesamt rund 4,89 Millionen Euro (Ansatz: rund 4,28 Millionen), der Vermögenshaushalt, aus dem die Investitionen bestritten werden, rund 1,45 Millionen Euro.

Zu den wichtigsten Einnahmen im vergangenen Jahr gehörten neben der Gewerbesteuer mit rund 1,29 Millionen Euro (Ansatz: 800 000 Euro) der Einkommenssteueranteil der Gemeinde mit 792 000 Euro (Ansatz: 752 000 Euro), die Schlüsselzuweisungen vom Land mit 875 000 Euro (Ansatz: 838 000 Euro) sowie Gebühren mit 429 000 Euro (Ansatz: 409 000 Euro).

Bei den Ausgaben waren im vergangenen Jahr die größten Posten die Personalausgaben mit rund 1,03 Millionen Euro, die jedoch rund 10 000 Euro unter dem Planansatz blieben. Die Unterhaltungsausgaben lagen bei rund 130 000 Euro (Ansatz: 166 000 Euro). Wie Horst Dürr erläuterte, seien 52 000 Euro für Straßensanierungen nicht abgeflossen, da die Rechnungen für Reparaturen nicht mehr im Haushaltsjahr eingegangen seien. Der vorgesehene Einbau von Grabfundamenten im Friedhof habe ebenfalls nicht stattgefunden. „Andererseits gab es wiederum deutliche Mehrausgaben für die Beseitigung von Wasserrohrbrüchen“, erklärte der Kämmerer. Eine Kröte mussten die Wainer außerdem schlucken: eine deutlich höhere Gewerbesteuerumlage – bedingt durch die Mehreinnahmen an Gewerbesteuer. Statt 173 000 Euro zahlten sie nun rund 277 000 Euro – also 104 000 Euro mehr.

Auf ein Darlehen verzichtet

Was das Vermögenshaushalt anbelangt, so musste nichts aus den Rücklagen entnommen werden, wie Horst Dürr erläuterte – 200 000 Euro waren eigentlich angedacht gewesen. Im Gegenteil: Aufgrund des Haushaltsergebnisses konnten auf dieses Konto sogar noch rund 65 000 Euro überwiesen werden. Ihr Stand Ende 2017: rund 385 000 Euro. Ebenfalls wurde auf die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von rund 617 000 Euro verzichtet. „Aufgrund des Rechnungsergebnisses war das nicht erforderlich“, sagte der Kämmerer. Auch nicht verwendet wurden die Mittel zur Verbesserung der Infrastruktur in Höhe von 250 000 Euro.

Der Schuldenstand belief sich am Ende des Jahres 2017 auf 410 000 Euro. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von knapp 253 Euro. „Wir sind und bleiben eine Gemeinde, die den Sparstrumpf anziehen muss“, sagte Gemeinderatsmitglied Peter Obrist in der anschließenden Diskussion. Er hoffe auf eine gute Wirtschaftslage. Gleichzeitig fand er: „Die Rücklage müssen wir beim nächsten Mal auf ein richtiges Maß hochschrauben.“ Kämmerer Dürr erklärte, der Etat 2017 enthalte sowohl Geld für Investitionen als auch zum Sparen. Weiterhin merkte Peter Obrist an, die Haushaltsreste umfassten nur Planungen, deren Summe beinahe einen sechsstelligen Betrag ausmachen würde. „Ich hoffe auf deren Realisierung.“

Bürgermeister Stephan Mantz sieht die Gemeinde „überall auf Kurs, die richtigen Schritte wurden eingeleitet“. Er hoffe, dass die geplanten Projekte nächstes Jahr zu Ende gebracht werden. Die stellvertretende Bürgermeisterin Julia Freifrau von Herman gab zu bedenken, Investitionen zu tätigen, aber die Fixkosten nicht zu hoch werden zu lassen. Diese seien in den vergangenen Jahren gestiegen. Der Schultes hob die gute wirtschaftliche Lage hervor: „Sie, die Räte, entscheiden.“ Die Gemeinde investiere, mache einiges und schaffe den Spagat.