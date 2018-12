Westerstetten Wahl zwischen Bourke und Ley geht in zweite Runde

Westerstetten / Pia Reiser

Die einfache Mehrheit reicht am Sonntag, 16. Dezember, für die Entscheidung: Entweder bleibt Alexander Bourke Bürgermeister von Westerstetten, oder er wird von Kevin Ley abgelöst. 1749 Einwohner der Alb-Gemeinde sind laut der Ortsverwaltung wahlberechtigt (Stand: Donnerstag).

Die Westerstetter gehen dann bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen an die Urne. Die Neuwahl war nötig geworden, weil am 2. Dezember keiner der damals noch drei Kandidaten mehr als die Hälfte der Stimmen bekam: Bourke hatte 650 Stimmen bekommen (48,1 Prozent), Ley 626 (46,3 Prozent) und Inge Höhe, die stellvertretende Bürgermeisterin von Westerstetten, 74 (5,4 Prozent). Höhe tritt bei der Neuwahl nicht mehr an.

Bourke und Ley haben beide in den vergangen Tagen erneut kräftig die Werbetrommel für sich gerührt: Bourke (CDU), der seit knapp acht Jahren Bürgermeister ist, ging von Tür zu Tür, um mit den Einwohnern nochmal ins Gespräch bekommen. Dabei habe er „sehr positive Resonanz“ erhalten. Die Amtszeit des 38-jährigen Diplom-Verwaltungswirt endet im Februar 2019.

Werbetrommel gerührt

Der 33-jährige parteilose Herausforderer und Diplom-Kaufmann Ley ist in Westerstetten aufgewachsen. Er war 13 Jahre bei der Bundeswehr beschäftigt und absolvierte eine Offizierslaufbahn. Er traf sich am vergangenen Wochenende bei zwei Veranstaltungen in Vorderdenkental und Westerstetten mit Bürgern und informierte mit einem Infostand über seine Themen. „Es wird am Sonntag auf jede Stimme ankommen“, sagt er.

Die beiden Wahllokale im Rathaus in Westerstetten und in Vorderdenkental, Ulmer Straße 20, sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Mit dem Ergebnis wird gegen 19 Uhr gerechnet. Wenn beide Kandidaten die genau gleiche Stimmenanzahl bekommen, entscheidet nach der Baden-Württembergischen Gemeindeordnung das Los darüber, wer künftig Bürgermeister in Westerstetten ist.