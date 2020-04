„Womöglich wäre ein Wahlkampf gar nicht möglich gewesen, hätte die Wahl nicht rechtssicher durchgeführt werden können“: Günter Herrmann, seines Zeichens Noch-Bürgermeister der Gemeinde Balzheim, ist froh darüber, dass der für den 5. Juli vorgesehene Termin für die Wahl eines neuen Bürgermeisters wegen der Corona-Pandemie verschoben wurde. Auf Empfehlung von Innenministerium und Landratsamt habe sich der Gemeinderat für eine Verlegung ausgesprochen.

Ausschreibung für Bürgermeisterwahl abgesagt

Die Verwaltung stand kurz vor der Einleitung des Wahlverfahrens, das mit der öffentlichen Ausschreibung beginnt. Geplant war, die Stelle, für die sich der Amtsinhaber nicht mehr bewirbt, am 24. April im Staatsanzeiger auszuschreiben. Das wird nun nicht geschehen. Nachdem die April-Sitzung ausfällt, will der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am 18. Mai einen neuen Wahltermin festlegen.

Herrmanns Amtszeit in Balzheim endet offiziell am 30. September. Um eine geordnete Übergabe zu ermöglichen, sei er bereit, die Amtsgeschäfte auch über diesen Termin hinaus auszuüben, „sofern sich dies mit meiner neuen beruflichen Tätigkeit vereinbaren lässt“. Sollte das nicht der Fall sein, sollte es ihm ermöglicht werden, mit einer Vorlaufzeit von vier Wochen seine Geschäfte abzugeben, sagte der Rathaus-Chef. „Balzheim liegt mir sehr am Herzen“, betonte Hermann.