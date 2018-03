Genuss Wacholder-Gin und Emer-Brand

Seißen / KARIN MITSCHANG

Eine unglaubliche Fülle an Aromen von Honig über Frucht bis zur gemähten Wiese schwappt aus dem Glas in die Nase: Das neueste Produkt von Daniel Rössle aus Seißen, die Hutzelbirne, hat als Brand weitaus mehr zu bieten als die meisten Williams-Christbirnen, über die der Architekt nur die Nase rümpft. „Hier kann man fast den ganzen Obstbaum schmecken“, sagt Rössle, der teils preisgekrönte Edelobstbrände aus alten Sorten herstellt und neuerdings auch bio-zertifiziert ist.

Der begeisterte Hobby-Brenner hatte 2004 mit dem Brennen angefangen und eine Ausbildung 2005 an der Uni Hohenheim absolviert. Sein Sohn Anton, der im Hauptberuf Maschinenbauer ist, hat es ihm vor zwei Jahren gleich getan und das Brennerhandwerk gelernt. „Er bringt dann natürlich wieder einen ganz neuen Blick und neue Ideen mit.“ Doch an neuen Ideen mangelt es auch dem Chef der Brennerei nicht: Einen „Doppelwacholder“ will er noch in diesem Jahr versuchen. „Da ziehe ich dann im Sommer in Richtung Hessenhöfe mit dem Rucksack los und hole mir den Wacholder von der Alb“, antwortet er auf die Rohstoff-Frage.

Außerdem will die Familie – auch Ehefrau Elke und die Töchter Leonie und Helena helfen mit – Brände aus Getreide wie Emer, Roggen oder auch aus Linsen herstellen. „Das dauert dann aber mit der Lagerung fünf bis sechs Jahre, bis die fertig sind.“

Die unsäglich schlechte Ernte im vergangenen Jahr – auf seinen gepachteten Obstwiesen und den eigenen Flächen hat Rössle nur fünf Prozent einer normalen Ernte verzeichnet – macht dem Brenner keine Sorge. „Zur Not kann ich auch zwei Jahre puffern.“ Denn in seinen Lagerräumen warten noch etliche Jahrgänge auf Filterung bei der perfekten Temperatur, und im bildschönen, indirekt beleuchteten Reifekeller stehen genügend riesige Glasblasen mit edlen Tropfen. Die besten davon dürfen danach noch in Holzfässern lagern und werden somit weiter veredelt. Der teuerste Brand ist allerdings der aus wilden Vogelbeeren, weil die Ernte so mühselig sei.

Ein kleines Problem hat sich durch den Wegfall des staatlichen Branntweinmonopols vor wenigen Monaten ergeben. „Ich weiß derzeit noch nicht wohin ich mit meinem Verschnitt soll, der beim Brennvorgang entsteht.“ Vor allem der Vorlauf mit minderwertigem Methylalkohol wurde bislang garantiert vom Staat zum Festpreis abgekauft. Ein Anruf bei Otto Greiff, der Delegierter für den Alb-Donau-Kreis im Landesverband der Klein- und Obstbrenner Nord-Württemberg ist, bestätigt dies. „Das ist schon ein Problem, aber es wird eine Lösung geben“, sagt der Brenner aus Ersingen, der wie Rössle eine eigene Vermarktung aufgebaut hat und somit frühzeitig für die Umstellung gewappnet war. Im Verband gebe es bereits Kontakt mit einem Verband von Großbrennereien, die eventuell Abnehmer für die Kleinstbrennereien werden könnten. Allerdings stehe im Raum, dass dieser Verband dann auch gute Brände und nicht nur den reinen Verschnitt einkaufen will. Bis die Lösung fix ist, lagert auch Greiff seinen Verschnitt ein.

Selbstvermarktung angesagt

Die Brennerei von Hans Fülle in Heroldstatt hat dasselbe Problem. „Ich sehe wegen der Streichung des Monopols nur ganz minimale Auswirkungen, weil ich mein Destillat auch so verkaufen kann, ich vermarkte mich selber.“ Er zeigt sich zuversichtlich, dass es auch für den Vorlauf und Nachlauf des Destilliervorgangs Interessenten geben werde. „Händler wird’s garantiert geben. Mein Glück ist, dass wir auf der Alb wenig Brenner haben. Deshalb sehe ich das sehr entspannt.“ Private Aufkäufer gebe es jetzt schon, die könnten die Nebenprodukte weiterverarbeitet zu Industriealkohol wiederum an Großbrennereien abgeben.