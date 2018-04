Gericht Vorwurf der Vergewaltigung lässt sich nicht halten

Ulm / Von Nadine Vogt

Wir wissen nicht, was am Spätnachmittag des 27. August 2014 in der Wohnung des Angeklagten stattgefunden hat“, sagte Richter Wolfgang Fischer in seiner Urteilsbegründung. Er führte den Prozess gegen einen 35-jährigen Mann aus Ehingen, dem vorgeworfen wurde, eine heute 22-jährige Frau vergewaltigt und sexuell genötigt zu haben. Gestern wurde er in beiden Anklagepunkten freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem abschließenden Plädoyer zwei Jahre und fünf Monate Haft für den mehrfach vorbestraften Mann gefordert. „Es ist kein Freispruch erster Klasse“, betonte der Richter am Ende seiner Urteilsbegründung. „Eher zweiter Klasse, weil die Beweismittel nicht ausreichen.“

Der Fall, der seit Montag verhandelt wurde, liegt fast vier Jahre zurück. Die lange Spanne zwischen Anzeigenerstattung und Prozessbeginn erwies sich als wenig hilfreich. Die 22-jährige Geschädigte, die am Montag mehrere Stunden lang als Zeugin vernommen worden war, kam bei ihrer Aussage immer wieder ins Stocken, weinte. An einige Details konnte sie sich nicht mehr erinnern, zum mutmaßlichen Tatgeschehen machte sie aber recht genaue Angaben.

Beweismittel reichen nicht aus

Auch gab sie an, von ihrem Rechtsanwalt Einsicht in die Verfahrensakte erhalten zu haben – was das Gericht als problematisch wertete. Dadurch sei unklar geblieben, was tatsächlich aus der Erinnerung der Zeugin stamme und, was sich nachträglich durch Akteneinsicht im Gedächtnis verankert habe.

„Die Aussage der Zeugin wies gewisse Mängel auf“, sagte Richter Fischer. Er betonte, dass er der 22-Jährigen nicht ihre Glaubwürdigkeit absprechen wolle. „Eine sehr häufige Antwort von ihr war: ‚Ich weiß es nicht’.“ Vielmehr gehe es um die Glaubhaftigkeit ihrer Ausführungen nach dem langen Zeitraum von vier Jahren.

Damals soll der Mann – so die Anklage – die 22-Jährige in seiner Wohnung sexuell motiviert aufs Sofa gedrückt haben, sie festgehalten und mit seiner Hand in ihre Hose gefahren sein. Ob es hierbei zu einer Vergewaltigung kam, blieb unklar. In einem zweiten Übergriff kurze Zeit später soll er die Frau ins Schlafzimmer gedrängt und aufs Bett geworfen haben.

Laut Aussage der 22-Jährigen hat der Angeklagte nach Gegenwehr freiwillig von ihr abgelassen. Die Staatsanwaltschaft sah in ihrem Plädoyer deshalb vom Vorwurf der Vergewaltigung ab. Es habe sich jedenfalls im Laufe des Prozesses nicht eindeutig klären lassen, was auf dem Sofa genau geschehen ist. Auch, weil sich die 22-Jährige nur unvollständig dazu geäußert habe. Staatsanwalt Michael Bischofberger plädierte deshalb dafür, den Angeklagten wegen sexueller Nötigung zu verurteilen.

Der Fall sei in seiner Beurteilung nicht einfach gewesen. Dennoch sah die Staatsanwaltschaft es als erwiesen an, dass sich in der Wohnung des Angeklagten etwas abgespielt haben muss, das die junge Frau bis heute nachhaltig belaste.

Im Prozessverlauf sei sie durch emotionale Ausbrüche und für ein mutmaßliches Opfer atypische, aber dadurch glaubhafte Aussagen aufgefallen. Bischofberger meinte: „Es wäre ihr ein Leichtes gewesen, die Aussage zu dramatisieren.“ Das hat sie nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft aber nicht getan.

35-Jähriger äußert sich nicht

Der Anwalt der 22-Jährigen Nebenklägerin schloss sich dem Plädoyer Bischofbergers an. Alfred Nübling forderte als Vertreter des Angeklagten einen Freispruch. Dem kam das Gericht nach. Der 35-Jährige, der sich während des Prozesses nicht zu den Tatvorwürfen geäußert hatte, verließ das Landgericht als freier Mann.